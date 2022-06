Zimin a fost găsit de fratele său în bucătăria apartamentului său din Krasnogorsk, regiunea Moscova. Un pistol IZH 79-9TM a fost descoperit în apropiere.

Medic de profesie, soția sa era plecată din oraș pentru a trata răniții de război.

Tragedia de luni, 20 iunie, a avut loc în timp ce Zimin era cercetat penal pentru presupusă luare de mită, după ce s-a alăturat serviciului vamal într-un post superior, a raportat Moskovskîi Komsomoleț.

Colonelul în retragere era în arest la domiciliu în cadrul dosarului penal. Zimin a negat toate acuzațiile.

Servieta cu codurile nucleare de lansare a focoaselor îl însoțește tot timpul pe liderul de la Kremlin. Ofițerul care poartă codurile nucleare este vizibil lângă el.

Colonelul Vadim Zimin a avut grijă de servietă de când a preluat rolul de aghiotant al fostului președinte rus Boris Elțîn. Ulterior, Zimin a continuat să lucreze în Serviciul de Securitate, ajungând colonel și aflându-se în cercul restrâns din preajma lui Vladimir Putin.

Putin a fost fotografiat alături de Zimin, care purta servieta cu codurile nucleare, în luna aprilie 2022, când președintele Rusiei a participat la înmormântarea politicianului Vladimir Jirinovski.

Colonel Vadim Zimin, who carried Putin's nuclear codes, found seriously wounded at his home, about 4 hrs ago. pic.twitter.com/VV3VPK94UR