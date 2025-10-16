Procurorii militari ai DNA au efectuat, joi dimineață, percheziții la domiciliul Florentinei Ioniță-Radu, șefa Spitalului Militar Central Dr. Carol Davila, aceasta fiind suspectată de mai multe fapte de corupție aflate de mai mult timp în atenția anchetatorilor.

DNA a anunțat că, în acest caz, au loc 19 percheziţii în București şi în judeţul Ilfov, 18 fiind la domiciliile unor persoane fizice şi una într-o instituţie publică.

„Procurorii militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea de către cadre medicale militare a unor infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, în perioada 2020 – 2023”, a transmis DNA.

Aflată la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, generalul Florentina Ioniță este acuzată că ar fi cumulat mai multe funcții militare și ar fi acordat salarii suplimentare, prejudiciul estimat de procurori ridicându-se la aproximativ 8,2 milioane de lei. În vizorul anchetei se află și anumite proiecte europene în care aceasta ar fi fost implicată și din care ar fi obținut sume importante de bani.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Asupra șefei Spitalului Militar Central Dr. Carol Davila, generalul Florentina Ioniță-Radu, planau suspiciuni încă din luna iunie 2025. Atunci, ministrul Ionuț Moșteanu a semnat ordinul pentru trecerea în rezervă a acesteia, după ce a primit informări de la Corpul de Control despre existența unor suspiciuni de corupție.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE