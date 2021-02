Combinatul de îngrășăminte Chemgas din Slobozia, controlat de Ioan Niculae, a intrat în faliment

Curtea de Apel București a confirmat, astfel, decizia din 19 martie 2020 a Tribunalului Ialomița.

Datorii de peste 100.000.000 de euro

Potrivit Tabelului de Creanțe anexat dosarului de faliment al Chemgas Holding Corporation și citat de portalul ialomițean independentonline.ro, combinatul are datorii de 502,5 milioane de lei, adică peste 100 de milioane de euro.

Cei mai mari creditori ai combinatului intrat în faliment sunt Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița și Administrația Fondului pentru Mediu, cu datorii de recuperat de 435 de milioane de lei, adică aproape 90 de milioane de euro.

250 de muncitori, pe drumuri

Potrivit reprezentanților administratorului judiciar al Chemgas Holding Corporation, Expert Insolvență SPRL Deva, după declararea oficială a falimentului urmează vânzarea activelor combinatului și disponibilizarea celor 250 de angajați rămași.

Potrivit independetonline.ro, Chemgas Holding Corporation este vizată și de un dosar penal după ce, în vara anului trecut, ar fi pus ilegal în funcțiune instalațiile. Dreptul de a porni liniile de producție fusese suspendat în urma unui control al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, care a decis conservarea instalațiilor.

În 2009, Chemgas Holding Corporation a preluat combinatul de la Amonil SA, companie controlată de Ioan Niculae prin off-shore-urile Zalois Ltd și Jovline Ltd din Belize. Potrivit unor documente consultate de G4media.ro în 2015, Jovline Ltd. era vehiculul financiar prin care Nicuale controla combinatul chimic Amonil.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, Chemgas este deținută de off-shore-ul Riverside Development Ltd din Belize, cu 99,9999%, şi de un bucureștean de 44 de ani, care are și 0,0001 din companie.

Chemgas deține 0,5% din IC Tooling SRL, alături de Intergaz-Est din Zimnicea și Viromet SA din Victoria. Intergaz-Est este deținută de companiile Interagro și Bio Fuell Energy. Interagro este reprezentată de Nicoleta Toncea, partenera lui Ioan Niculae, potrivit datelor de la Registrul Comerțului.

Probleme și la Turnu Măgurele: combinatul e în insolvență, angajații n-au mai fost plătiți din octombrie

Potrivit portalului liberinteleorman.ro, oamenii care lucrează la Combinatul Chimic de la Turnu Măgurele, aflat în acest moment în insolvență, nu și-au mai primit salariile din luna octombrie a anului trecut.

Pe 18 februarie 2021, magnatul Ioan Niculae a fost condamnat în dosar Interagro la 5 ani de închisoare cu executare.

Ioan Niculae. Foto: Inquam

În 2015, patronul clubului de fotbal Astra a fost condamnat la 2 ani și jumătate de detenție în dosarul „Mită la PSD”. El și-a ispășit pedeapsa în Penitenciarul Găești.

Niculae este judecat și la Înalta Curte în dosarul Romgaz, cu prejudiciu de 60 de milioane de euro pentru obținerea ilegală de gaze ieftine de la stat pentru combinatele sale de îngrășăminte chimice, printre care și fostul Amonil, actual Chemgas.

Foto: independentonline.ro

Citeşte şi:

Azi în Oradea, mâine-n toată țara. Cum prinde aripi ofensiva împotriva asistaților social și a instituțiilor de cultură, pe modelul Bolojan

Cu cortul la ora de muzică. Soluția găsită de un liceu din SUA pentru ca elevii să cânte la instrumente fără teama de infectare cu COVID

Un an de la primul caz de COVID-19 în România. 12 evenimente importante care ne-au marcat viețile în pandemie

PARTENERI - GSP.RO FOTO Teodora, fiica lui Andrei Vochin, despre relația cu Ilie Dumitrescu: „A fost o greșeală”

Playtech.ro Diana Șoșoacă l-a lăsat fără cuvinte pe Victor Ciutacu. Replica halucinantă pe care i-a dat-o

Observatornews.ro Imagini sfâșietoare după accidentul mortal din Piața Constituției: "Ionuţ... mă auzi? Ionuț!"

HOROSCOP Horoscop 26 februarie 2021. Leii sunt convinși că steaua lor norocoasă va deveni din ce în ce mai luminoasă

Știrileprotv.ro VIDEO. Patru copii, aruncați de la etajul 3 de mama lor pentru a-i salva de un incendiu. Copiii au fost prinși cu pături

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Cum să vinzi și să cumperi în siguranță pe OLX (Publicitate)