Potrivit imaginilor difuzate de Realitatea Plus, comediantul a intrat duminică noapte într-un conflict verbal cu un bărbat în centrul Capitalei, incidentul a degenerat și un geam al unui magazin a fost spart. După incident, Micutzu a mers la Poliție pentru audieri și a declarat pentru România TV că un individ a agresat-o pe logodnica lui, că el nu a fost lovit și că „am depus plângere”.

Într-o postare făcută marți, 17 august, pe YouTube, actorul de comedie a revenit cu precizări suplimentare. El a precizat că a făcut un gest obscen înspre individul cu care a intrat în conflict.

Cum mergeam pe Calea Victoriei și mă îndreptam către club, mă grăbeam pentru că voiam să ajung la ziua unui prieten, pe dreapta era o terasă de unde m-a salutat o domnișoară și eu am salutat-o. Am trecut mai departe și la câteva secunde, băiatul ăsta care mă înjură a început să facă niște miștouri de bun-simț, moment în care eu am mers mai departe și i-am arătat un deget. Actorul de stand-up comedy Cosmin Nedelcu:

Acest gest „l-a supărat și mai tare, pentru că era clar că omul deja era frustrat și nu prea mă suporta el pe mine”. „Ceea ce e normal, nu trebuie să placă tuturor glumele sau lucrurile pe care le fac eu”, a adăugat Micutzu.

Conform propriei versiuni, actorul a traversat apoi spre club, moment în care „omul din spate a început să mă înjure” și „în momentul ăla nu am mai putut să înghit”.

Micutzu a admis că în acel moment a făcut din nou un semn obscen, deranjat de injuriile primite: „Aveam pungile cu niște cadouri pentru prieten, le-am lăsat pe stradă, ca să mă întorc la băiatul respectiv, să îi explic că nu este normal să vorbească așa cu mine și, într-adevăr, să îi arăt iarăși degetul”.

„Am văzut negru și am reacționat”

Potrivit actorului, conflictul a degenerat în momentul în care bărbatul a comis un gest nepotrivit la adresa iubitei lui.

„Am văzut negru și am reacționat. Băiețașul a reacționat și el și a dat câțiva pumni în aer, dar și spre prietenul nostru, care a intervenit și el să îl împingă”, a explicat acesta.

Micutzu a mai povestit că, după incident, a vrut să plătească geamul spart, fără să precizeze însă cine l-a spart, „pentru că nu voiam să escaladeze lucrurile”.

„Când sunteți cu iubita, cu mama și ființa iubită este agresată, stați liniștiți?”

Actorul a menționat că a răspuns cu aceeași monedă și i-a întrebat pe cei care îi urmăresc contul de YouTube cum ar reacționa ei dacă ar fi fost în aceeași situație.

„Eu am fost agresat verbal, dar asta am făcut și eu la rândul meu, am răspuns, într-adevăr, cu aceeași monedă, ceea ce nu recomand”, a spus Micutzu.

Când sunteți cu iubita, cu mama și ființa iubită vouă este agresată, voi stați acolo liniștiți, încercând să îi explicați omului cât de greșit este ce face? Poate el, în secunda următoare, lovește efectiv. Ce faceți în momentul acela? Actorul de stand-up comedy Cosmin Nedelcu:

La finalul clipului video de 15 minute, comediantul a precizat că „deștept din partea mea era să merg mai departe și să nu mă întorc”, dar a admis că și-a pierdut cumpătul.

