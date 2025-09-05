Un interes ridicat

Un cont de socializare, afliat postului de stat chinez CCTV, a urmărit o serie de comenzi către pizzerii din apropierea Departamentului Apărării al SUA. Astfel, a fost remarcată o creștere a comenzilor de pizza în apropierea Pentagonului în timpul paradei de Ziua Victoriei de la Beijing.

Acesta a publicat un videoclip în care se spunea că datele privind traficul clienților de la Domino’s din apropierea Pentagonului au fost de peste patru ori mai mari decât într-o zi obișnuită, în jurul orei 21:00, ora Washingtonului, miercuri.

Totodată, comenzile s-au triplat la restaurantul Papa John’s din apropiere, în același interval.

„Creșterea numărului de comenzi la ambele pizzerii a coincis exact cu începerea paradei militare a Chinei”, arată cei de la Yuyuan Tantian.

Ca indicator neoficial, volumul comenzilor de la restaurantele din apropierea Pentagonului este utilizat pentru a estima numărul de ore suplimentare lucrate de personalul Departamentului Apărării, însă de fiecare dată când crește numărul de comenzi de pizza se întâmplă ceva care a stârnit interesul armatei americane.

Au ghicit cu o oră înainte să se întâmple

La fel s-a întâmplat și în luna iunie 2025, când Israelul a lansat operațiunea „Națiunea Leilor” asupra Iranului. Pe 15 iunie, cei care au urmărit livrările de pizza din Washington au ghicit că ceva era pe cale să se întâmple înainte de raportarea primelor explozii.

Conform ziarului britanic The Guardian, cu circa o oră înainte ca televiziunea de stat iraniană să raporteze primele explozii din Teheran, comenzile de pizza la Pentagon au înregistrat o creștere semnificativă, conform unui cont X care se prezintă ca sursă de „informații fierbinți” despre „vârfurile de activitate nocturnă” de la cartierul general militar al SUA.

„Începând cu ora 18.59 ET, aproape toate pizzeriile din apropierea Pentagonului au înregistrat o creștere uriașă a activității”, a transmis contul Pentagon Pizza Report.

Se spune că livrările de pizza s-au dublat și înainte de invazia din Panama din 1989 și au crescut din nou înainte de Operațiunea Furtună în Deșert din 1991.





