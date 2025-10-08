Comisia Europeană a inițiat trei noi proceduri de infringement împotriva României

Prima procedură se referă la transpunerea incorectă a Directivei privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere. Această directivă stabilește măsuri pentru protecția utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor și îmbunătățirea siguranței rutiere în general.

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere României și Franței, solicitând alinierea legislației naționale cu cea europeană în acest domeniu.

Directiva prevede evaluări de siguranță pentru noile proiecte rutiere și inspecții periodice ale infrastructurii existente.

Neconformitatea cu normele de plăți

A doua procedură vizează transpunerea incorectă a modificărilor aduse Directivei privind caracterul definitiv al decontării și celei de-a doua Directive privind serviciile de plată.

Aceste modificări au scopul de a permite furnizorilor de servicii de plată nebancare să participe la sistemele de plăți desemnate.

Aceste amendamente sunt menite să asigure că furnizorii nebancari pot deconta plățile eficient și competitiv, în special pentru servicii precum plățile instantanee.

Utilizarea controversată a neonicotinoidelor

Cea de-a treia procedură de infringement se referă la nerespectarea Regulamentului privind produsele de protecție a plantelor (PPPR). Comisia acuză România că a acordat în mod repetat autorizații de urgență pentru produse ce conțin neonicotinoide, contrar regulamentelor UE.

Recomandări Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat. Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

Potrivit sursei citate, România a emis 12 autorizații de urgență temporare în 2023 și 2024 pentru utilizarea în exterior a imidaclopridului și tiametoxamului, două substanțe neonicotinoide interzise de UE în 2018 din cauza efectelor nocive asupra polenizatorilor.

Comisia Europeană subliniază că aceste autorizații contravin unei hotărâri preliminare a Curții de Justiție a UE din ianuarie 2023, care a clarificat că astfel de autorizații pentru tratarea semințelor în aer liber sunt excluse.

„Comisia consideră că autorizațiile de urgență acordate de România sunt, prin urmare, contrare PPPR, astfel cum este interpretat de Curtea de Justiție”, se arată în comunicatul Comisie.

Reacția așteptată din partea României

În urma acestor proceduri de infringement, România are la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de Comisie.

Autoritățile române trebuie să prezinte planuri concrete pentru alinierea la normele UE în domeniile menționate.

În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să treacă la următoarele etape ale procedurii de infringement. Acestea includ emiterea de avize motivate și, în ultimă instanță, acționarea statului în judecată la Curtea Europeană de Justiție.

Implicații pentru România

Aceste proceduri de infringement pot avea consecințe semnificative pentru România. Neconformitatea cu normele UE poate duce la sancțiuni financiare și poate afecta relațiile țării cu instituțiile europene.

În domeniul siguranței rutiere, neimplementarea corectă a directivei poate avea impact asupra calității infrastructurii și siguranței utilizatorilor drumurilor. În sectorul serviciilor de plăți, neconformitatea poate limita competitivitatea furnizorilor locali de servicii financiare.

În ceea ce privește utilizarea neonicotinoidelor, continuarea acestei practici poate avea efecte negative asupra mediului și biodiversității, în special asupra populațiilor de albine și altor polenizatori.