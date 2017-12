Comisia pentru legile justiției, condusă de social-democratul Florin Iordache a decis, joi, înființarea unei secții speciale pentru investigarea „infracțiunilor din justiție”, care îi va ancheta pe magistrați.

Comisia a decis înființarea unei Secții speciale pentru investigarea „infracțiunilor din justiție”, cele comise de judecători și procurori, care va funcționa în cadrul Parchetului General.

Potrivit amendamentului adoptat, ”în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se înfiinţează şi funcționează Secţia de investigare a unor infracţiuni din justiţie care are competenţa exclusivă de a efectua urmărirea penală pentru infracţiunile de corupţie şi a celor asimilate acestora, prevăzute de Codul penal şi de Legea nr. 78/2000, infracţiunile de serviciu sau în legătură cu acestea, precum şi a infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei săvârșite de judecători şi procurori, inclusiv cei care au calitatea de membri ai CSM, precum și de procurori şi judecători militari”.

Propunerea a venit de la UNJR. Împotriva înființării unei direcții sau secții speciale s-au pronunțat atât reprezentanții CSM, cât și procurorii și judecătorii. Singurii care au pledat în favoarea înființării unei structuri care să-i ancheteze pe magistrați au fost reprezentanții Uniunii Naționale a Judecătorilor din România.

Reprezentanta Parchetului General a arătat că Direcția Națională Anticorupție nu va mai putea investiga unele infracțiuni de corupție prin înființarea acestei noi structuri.

”Nu mă pot opri să fac două observații legate de această înaltă competență (a DNA – n.r.). Dacă această înaltă competență înseamnă să citezi peste 400 de copii în instanță ca să reușești să desființezi Liceul Catolic, dacă această competență înseamnă ca, în urma alegerilor, să te duci cu Biblia după bătrâni, să-i pui pe capota mașinii să jure, atunci eu m-aș cam lipsi de această înaltă competență”, a spus și deputatul UDMR Marton Arpad.

Un amendament adoptat de comisia specială a Parlamentului prevede că „Direcţia Naţională Anticorupţie se încadrează cu procurori numiţi prin ordin al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la propunerea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, prin concurs, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii”.

În proiectul inițial, acest articol prevedea că „Direcţia Naţională Anticorupţie se încadrează cu procurori numiţi prin ordin al procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii”.

Comisia a mai adoptat încă un amendament, potrivit căruia, pentru a fi numiţi în cadrul DNA, „procurorii trebuie să nu fi fost sancţionaţi disciplinar, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, cel puţin 8 ani vechime în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi în urma unui concurs susţinut în faţa Secţiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii”.

Un alt amendament adoptat spune că procurorii numiţi în cadrul DNA pot fi revocaţi prin ordin al procurorului şef al instituţiei cu avizul conform al Secţiei de Procurori a CSM în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul aplicării unor sancţiuni disciplinare.

S-a votat și creșterea vechimii necesare procurorilor care vor sa ajungă la DNA, de la 6 la 8 ani, ca și în cazul DIICOT. ”Pentru a fi numiti in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, procurorii trebuie sa nu fi fost sanctionati disciplinar, o buna pregatire profesionala, o conduita morala ireprosabila, cel putin 8 an vechime in functia de procuror sau judecator si sa fi fost declarati admisi in urma unui concurs sustinut in fata sectiei de procurori a Consiliului Superior al MagistraturiI”, prevede amendamentul.

Comisia pentru legile justiției și-a reluat, joi, dezbaterile pe legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară. De asemenea, s-a mai decis ca în zilele de doliu național, pe 14, 15 și 16 decembrie, comisia să își suspende lucrările.

Parlamentarii au decis că DNA nu poate înființa servicii teritoriale decât cu avizul secției de procurori din cadrul CSM. De asemenea, DIICOT va elabora un raport de activitate anual, pe care îl va prezenta tot CSM și Ministrului Justiției.