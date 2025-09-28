Un studiu recent arată că Luna ar putea ascunde cantități importante de metale din grupa platinei, precum platina, rodiul și paladiul – elemente rare, cu valoare economică ridicată și utilizări industriale diverse.

Cercetătorii estimează că există până la 6.500 de cratere cu diametrul de peste un kilometru care ar putea conține astfel de metale, provenite din impactul cu asteroizi.

Această ipoteză alimentează speranța dezvoltării mineritului spațial, ce ar putea extinde accesul omenirii la resurse greu de obținut pe Pământ.

„Estimăm o limită superioară de 6.500 de cratere ce conțin fragmente de asteroizi bogate în metale din grupa platinei”, se arată în articolul publicat în Planetary and Space Science.

Principalul autor, Jayanth Chennamangalam, explică faptul că numărul craterelor cu potențial minier este de 10 până la 100 de ori mai mare decât cel al asteroizilor din apropierea Pământului ce conțin astfel de resurse.

În opinia lui, ar putea fi mai eficient și mai profitabil să fie exploatate metalele aduse de asteroizi pe Lună decât să fie vânate direct obiectele cosmice aflate pe orbită.

Studiul mai arată că ar exista și până la 3.400 de cratere care conțin apă, sub formă de minerale hidratate. Această resursă ar fi vitală pentru viitoare colonii umane pe Lună.

Recomandări Ungaria cere Ucrainei să cedeze teritorii Rusiei argumentând cu „pierderea” Transilvaniei și Tratatul de la Trianon

Descoperirile vin în contextul pregătirilor NASA pentru misiunile Artemis: Artemis II, programată pentru aprilie 2026, va trimite astronauți într-o misiune orbitală în jurul Lunii, urmată de Artemis III, la mijlocul anului 2027, care va marca revenirea oamenilor pe suprafața lunară după aproape 55 de ani.

Misiunile ulterioare urmăresc să deschidă calea către o prezență umană permanentă pe Lună și către exploatarea resurselor locale – inclusiv a apei și, poate, a minereurilor prețioase.