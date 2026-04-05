Clipul, care a atras multă atenție, surprinde momentul în care tatăl proprietarei reușește să deschidă vechiul seif prăfuit folosind o cheie găsită complet întâmplător.

@lucyatholmestreet Full safe reveal after the preview! Honestly, it wasnt quite the treasure trove Id imagine might fund the renovation 😂 ♬ original sound – lucyatholmestreet

Seiful nu avea cheie pentru a fi deschis

Potrivit celor relatate, seiful le-a dat bătăi de cap încă de la începutul renovării. A stat în mijlocul casei pe toată durata lucrărilor, fără ca ei să aibă vreo modalitate de a-l deschide.

Situația s-a schimbat însă când tatăl proprietarei a găsit un obiect despre care a bănuit că ar putea fi cheia.

„L-am deschis! Seiful nu avea cheie și a stat tot timpul în mijlocul casei în timp ce renovam în jurul lui, iar apoi tatăl meu a găsit ceva despre care credea că ar putea fi cheia. Restul e istorie”, se arată în descrierea postării.

Adevăratul conținut al seifului a fost dezvăluit într-un al doilea videoclip, publicat pe 20 martie. În imagini se vede cum bărbatul deschide cu grijă seiful acoperit de un strat gros de praf, semn că nu fusese atins de ani buni.

Ce conținea comoara găsită la renovarea casei

Deși mulți se așteptau la bani sau obiecte de valoare, interiorul seifului a dezvăluit cu totul altceva: o serie de obiecte personale păstrate cu grijă.

Printre acestea se numărau tacâmuri, inclusiv o lingură de argint de la încoronarea regelui George al VI-lea, lucru vizibil în videoclip.

Familia a mai găsit și, după cum au descris, „un plic foarte retro”, cu inscripția „În serviciul Majestății Sale”, care i-a amintit proprietarei de James Bond.

O valoare aparte au avut și documentele: certificatul de căsătorie, cu un sigiliu mare, precum și o broșură de la nunta bunicilor proprietarei, care a avut loc pe 4 februarie 1961.

Toate acestea sugerează că seiful nu era folosit pentru a păstra avere materială, ci mai degrabă ca un loc destinat amintirilor de familie și momentelor importante din viață.

Deși în seif nu se afla nicio comoară în bani, reacțiile oamenilor au fost extrem de pozitive. Mulți au spus că au fost impresionați de conținut și le-a reamintit de importanța valorilor sentimentale.

„E foarte frumos că au păstrat lucruri cu valoare sentimentală într-un seif! Pariez că este ignifug”, a scris un utilizator. „Cât de interesant”, „Uau, cât de fascinant”, au comentat alții.

