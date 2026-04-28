Descoperirea epavei „Camarat 4”

În aprilie 2026, Marina Națională din Franța și Departamentul de Cercetări Arheologice Subacvatice (Drassm) au colaborat pentru cartografierea și recuperarea unor artefacte, susținând cercetarea patrimoniului subacvatic francez, relatează publicația Nice Matin.

„Camarat 4” este considerată cea mai adâncă epavă înregistrată în apele franceze. A fost identificată accidental de echipajul Gismer, grup de experți militari specializați în intervenții subacvatice la mare adâncime, în timpul unei misiuni de explorare. Primele imagini ale epavei au fost prezentate publicului în iunie 2025 la conferința ONU privind Oceanul, organizată la Nisa.

Provocările recuperării

La începutul lunii aprilie 2026, echipa Gismer a revenit la locul descoperirii împreună cu arheologii Marine Sadania și Franca Cibecchini de la Drassm.

Timp de trei zile, specialiștii au urmărit cartografierea epavei și realizarea unei modelări 3D detaliate. În ultima zi, echipa s-a concentrat pe recuperarea unor obiecte de ceramică – trei ulcioare și o farfurie – pentru studierea efectelor adâncimii asupra materialelor.

Procesul de extragere a obiectelor a fost extrem de dificil. Robotul subacvatic ROV-C4000, dotat cu o clemă specială, a fost utilizat pentru manipularea fragilă a artefactelor.

„A ridica ulcioare fragile de la această adâncime cu un robot de două tone este similar cu a juca mikado cu mănuși groase”, a spus Marine Sadania.

Comorile epavei

După mai multe încercări și o concentrare extremă, echipa a reușit să recupereze cele trei ulcioare. Obiectele recuperate, de dimensiuni modeste – 12 cm diametru, 15 cm înălțime -, au atras curiozitatea tuturor participanților.

„Ne așteptam să fie mai mari, dar sunt foarte frumoase”, a remarcat un membru al echipajului. Epava includea și alte artefacte, precum o ancoră și două tunuri.

Pentru păstrarea ulcioarelor și farfuriei în condiții optime, experta în conservare Éthel Bouquin a propus soluții inovatoare.

„Obiectele recuperate sunt precum pacienți grav răniți. Nu putem recrea presiunea de la 2.500 m, dar folosirea apei de mare de la această adâncime garantează salinitatea și pH-ul adecvat”, a explicat Bouquin. Ea a subliniat că unele analize vor fi „distructive”, dar necesare pentru înțelegerea fenomenelor de degradare.

Operațiunea a fost considerată un succes. „Am atins toate obiectivele. Aceste artefacte reprezintă un pas uriaș pentru cunoașterea epavei”, a concluzionat Sadania.