Cum s-a făcut achiziția videoclipurilor de promovare de 9.000 de euro de către Compania de Apă Cluj

Conform sursei citate, cheltuielile au fost efectuate într-o perioadă în care se discută despre reduceri bugetare la nivel guvernamental. Situația a fost semnalată inițial pe grupul de Facebook Clujul Civic, unde s-au cerut explicații de la autoritățile locale.

Suma de 9.000 de euro a fost virată către firma Intelglobalis SRL, deținută de Florin Bugnar, un organizator de evenimente de networking. Potrivit Clujust, prima achiziție a fost înregistrată pe 13 iunie, în valoare de 15.000 lei (aproximativ 3.000 euro), urmată de alte două achiziții în lunile august și septembrie.

Materialele video produse includ clipuri scurte postate pe pagina de Facebook a companiei și pe noul cont de TikTok. Unele dintre acestea sunt extrase din podcasturi cu purtătorul de cuvânt al companiei, în timp ce altele prezintă informații despre costul apei de la robinet.

Cum au fost justificate cheltuielile de 9.000 de euro pentru promovare de către reprezentanții Companiei de Apă Cluj

Călin Neamțu, directorul general al Companiei de Apă Someș, a declarat pentru sursa citată că suma este justificată.

„Da, eu consider că da. Bine, a fost o negociere între mine și firma respectivă legat de aceste materiale de publicitate pentru ca lumea să înțeleagă că supraconsumul din perioadele secetoase nu sunt datorate lipsei de apă sau lipsei de echipamente, ci faptului că lumea udă și folosește apa în alte scopuri decât uz menajer”, a precizat el, potrivit presei locale.

Directorul general al companiei a recunoscut însă că nu a analizat piața serviciilor achiziționate.

„Nu, pentru că nu era nevoie, încadrându-ne în sumele care nu avea nevoie de licitație și cerere ofertă, am considerat că sunt prețuri rezonabile. A cerut 5.000 și am negociat la 3.000 (euro pe lună)”, a mai spus acesta.

Conform declarației de avere publicate, Călin Neamțu, directorul Companiei de Apă Someș, are un venit anual din salarii de 373.808 lei, echivalentul a peste 31.000 lei net lunar. Acesta deține mai multe proprietăți imobiliare și active financiare semnificative.

Firma care a primit contractul de promovare nu are niciun angajat

Intelglobalis SRL, firma care a primit contractul, prezintă câteva particularități:

Nu are niciun angajat în ultimii trei ani de activitate

Are ca obiect principal de activitate consultanța pentru afaceri și management, nu publicitatea

A înregistrat o creștere semnificativă a cifrei de afaceri în 2024

Aceste aspecte au ridicat întrebări cu privire la capacitatea firmei de a furniza serviciile de publicitate contractate și au stârnit o serie de controverse pe plan local, potrivit surselor citate mai sus.

Reacțiile autorităților locale la cheltuielile de promovare în online ale Companiei de Apă Cluj

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a declarat că a solicitat o anchetă în acest caz. Tișe a criticat și autonomia companiilor de monopol, subliniind responsabilitatea acestora față de resursele publice.

„Am aflat că s-au plătit 9.000 de euro. Mi s-a părut și mie că este o exagerare și am cerut să-mi facă o verificare, să-mi dea un raport.

Eu nu îmi permit niciun contract de publicitate pe CJ cu nimeni și cred că ar trebui acum, în perioada dificilă financiar, mai multă chibzuință și înțelepciune. (…) Așa-zisa autonomie a companiilor, care sunt companii de monopol și care nu consider că trebuie să facă nimic, decât să le vină salariile”, a explicat președintele CJ Cluj, pentru presa locală.

Recent, președintele CJ Cluj a fost politicianul care a protestat împotriva lui însuși. Alin Tișe și-a cerut singur demisia, dar a anunțat că nu și-o dă.