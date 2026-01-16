Potrivit datelor oficiale, în primul trimestru al anului 2026 vor fi disponibilizați circa 520 de angajați, având în vedere că Playtika avea 3.500 de salariați la nivel global, conform raportărilor din decembrie 2024. 

Compania estimează că va suporta costuri între 12 și 15 milioane de dolari pentru plățile compensatorii acordate angajaților concediați, se arată într-un raport publicat pe 14 ianuarie 2026.

Decizia a fost comunicată intern printr-un e-mail transmis angajaților de către CEO-ul companiei, Robert Antokol, care a explicat schimbarea de strategie.

„Ne reorientăm de la operațiunile cu mulți angajați către echipe optimizate prin AI și automatizare. (…) O structură mai eficientă ne permite să oferim o răsplată mai bună, traiectorii de carieră mai clare și o cultură de succes pentru echipa care rămâne”, a scris directorul Playtika.

Compania invocă necesitatea eficientizării operațiunilor și adaptarea la noile tendințe tehnologice din industria de gaming și IT.

Playtika are birouri în mai multe țări, printre care Israel, Statele Unite, România și Ucraina. Pe piața locală, Playtika Holding Corp. operează prin două entități:

  • Homerun Ciero SRL – divizia de Customer Support, cu 114 angajați
  • Homerun QT SRL – divizia de Research & Development, cu 299 de angajați, ambele cu sediul în București, conform datelor din 2024.

Deocamdată, compania nu a precizat public câți dintre angajații din România vor fi afectați de acest val de concedieri.

Playtika a fost fondată în Israel și activează în industria jocurilor video mobile. Din anul 2016, compania a fost achiziționată de un consorțiu de investitori chinezi, condus de Shanghai Giant Network Technology, pentru suma de 4,4 miliarde de dolari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Viva.ro
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Unica.ro
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
Elle.ro
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
gsp
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
GSP.RO
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
Parteneri
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
Libertateapentrufemei.ro
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Zeci de mii de români fără casă în țara europeană cu cei mai mulți proprietari: harta locuințelor sociale din orașele mari și cât costă chiria pentru cei mai vulnerabili
Exclusiv
Știri România 09:00
Zeci de mii de români fără casă în țara europeană cu cei mai mulți proprietari: harta locuințelor sociale din orașele mari și cât costă chiria pentru cei mai vulnerabili
CCR decide astăzi soarta pensiilor magistraților, după trei amânări: CAB examinează acum decizia de suspendare a doi judecători
LiveText
Știri România 08:36
CCR decide astăzi soarta pensiilor magistraților, după trei amânări: CAB examinează acum decizia de suspendare a doi judecători
Parteneri
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați azi?”
Adevarul.ro
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați azi?”
Ce șanse are FCSB să prindă play-off-ul în Superliga. AI a făcut 10.000 de simulări și a răspuns cât se poate de clar
Fanatik.ro
Ce șanse are FCSB să prindă play-off-ul în Superliga. AI a făcut 10.000 de simulări și a răspuns cât se poate de clar
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
Elle.ro
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot

Monden

Pepe va fi tată pentru a patra oară. Yasmine Pascu este din nou însărcinată și a fost surprinsă cu burtica de gravidă la vedere
Stiri Mondene 09:17
Pepe va fi tată pentru a patra oară. Yasmine Pascu este din nou însărcinată și a fost surprinsă cu burtica de gravidă la vedere
Cine este Patricia Vizitiu, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 09:15
Cine este Patricia Vizitiu, concurentă la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Parteneri
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
TVMania.ro
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
Nu i-a dat nicio şansă la viaţă. Mama din Alba care şi-a omorât bebeluşul a avut discernământ
ObservatorNews.ro
Nu i-a dat nicio şansă la viaţă. Mama din Alba care şi-a omorât bebeluşul a avut discernământ
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.ro
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Redactia.ro
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci
KanalD.ro
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci

Politic

Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 15 ian.
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
La 31 de ani, Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a dat o mare lovitură. E anunțul momentului
Fanatik.ro
La 31 de ani, Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a dat o mare lovitură. E anunțul momentului
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen
Spotmedia.ro
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen