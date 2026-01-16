Potrivit datelor oficiale, în primul trimestru al anului 2026 vor fi disponibilizați circa 520 de angajați, având în vedere că Playtika avea 3.500 de salariați la nivel global, conform raportărilor din decembrie 2024.

Compania estimează că va suporta costuri între 12 și 15 milioane de dolari pentru plățile compensatorii acordate angajaților concediați, se arată într-un raport publicat pe 14 ianuarie 2026.

Decizia a fost comunicată intern printr-un e-mail transmis angajaților de către CEO-ul companiei, Robert Antokol, care a explicat schimbarea de strategie.

„Ne reorientăm de la operațiunile cu mulți angajați către echipe optimizate prin AI și automatizare. (…) O structură mai eficientă ne permite să oferim o răsplată mai bună, traiectorii de carieră mai clare și o cultură de succes pentru echipa care rămâne”, a scris directorul Playtika.

Compania invocă necesitatea eficientizării operațiunilor și adaptarea la noile tendințe tehnologice din industria de gaming și IT.

Playtika are birouri în mai multe țări, printre care Israel, Statele Unite, România și Ucraina. Pe piața locală, Playtika Holding Corp. operează prin două entități:

Homerun Ciero SRL – divizia de Customer Support, cu 114 angajați

Homerun QT SRL – divizia de Research & Development, cu 299 de angajați, ambele cu sediul în București, conform datelor din 2024.

Deocamdată, compania nu a precizat public câți dintre angajații din România vor fi afectați de acest val de concedieri.

Playtika a fost fondată în Israel și activează în industria jocurilor video mobile. Din anul 2016, compania a fost achiziționată de un consorțiu de investitori chinezi, condus de Shanghai Giant Network Technology, pentru suma de 4,4 miliarde de dolari.

