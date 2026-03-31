„Companiile se pregătesc de o scădere a performanței și încearcă să reducă povara asupra salariilor. (…) Pur și simplu nu își mai pot permite să plătească salariile la același nivel”, spune Vladislav Bîhanov, partener al firmei de recrutare Cornerstone.

Potrivit lui Bîhanov, noul val de concedieri luat în calcul le va permite unor companii din Rusia să-și „mențină stabilitatea și să supraviețuiască perioadei de turbulențe”, mai ales din vară, considerată cea mai dificilă perioadă.

Sute de mii de microîntreprinderi vor dispărea în curând

„Companiile aleg cele mai drastice, dar rapide măsuri, cum ar fi scurtarea săptămânii de lucru, optimizarea personalului și revizuirea sistemului de salarizare”, subliniază el.

Cele mai afectate sunt întreprinderile mici și mijlocii, jumătate dintre ele confruntându-se cu prăbușirea veniturilor în 2025. „Întreprinderile mici își predau acum în masă casele de marcat. (…) Este un semnal că își suspendă temporar operațiunile sau le reduc semnificativ”, observă expertul.

În contextul creșterii poverilor fiscale din cauza taxelor și impozitelor impuse de statul rus pentru a-și finanța războiul împotriva Ucrainei, între 250.000 și 300.000 de microîntreprinderi urmează să-și închidă activitățile în acest an. Informația provine de la Oleg Nikolaev, membru al Consiliului General al organizației Delovaia Rossia, care reprezintă interesele antreprenorilor mici și mijlocii.

Marile companii pregătesc concedieri în masă

Marile companii se pregătesc, de asemenea, pentru concedieri în masă. De exemplu, conducerea Căilor Ferate Ruse, companie care înregistrează pierderi de miliarde de dolari, și-a propus să concedieze 15% din personalul de la sediul central, inclusiv directorii de sucursale (aproximativ 6.000 de angajați).

Potrivit lui Bîhanov, o serie de sectoare discută în prezent în legătură cu trecerea întreprinderilor de inginerie mecanică la trei zile de muncă pe săptămână începând cu 1 aprilie, ca „instrument anticriză”, ceea ce ar putea afecta și alte sectoare ale economiei.

Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), lider în industria siderurgică din Rusia, și-a redus operațiunile cu 60%, a oprit aproape complet investițiile și întreținerea echipamentelor și a decis să concedieze 10% din personalul său de conducere.

Într-un mesaj transmis angajaților, CEO-ul companiei, Pavel Șiliaev, își justifică deciziile ca urmare a scăderii cererii în industriile-cheie de consum din cauza sancțiunilor și a „evenimentelor de politică externă”.

Un oligarh le cere rușilor să muncească mai mult

Cu toate acestea, oligarhul Oleg Deripaska, un apropiat al liderului de la Kremlin Vladimir Putin, le cere rușilor să strângă rândurile și să muncească mai mult, probabil pe salarii mai mici sau fără plată.

Oligarhul rus susține că lumea trece printr-o criză care „este cauzată de o transformare severă: de la oportunitățile globale pe care le aveam odinioară la cele regionale, cu tot felul de limitări”, iar singura resursă pe care o mai are Rusia este așa-zisa sa caracteristică națională, care ar consta în mai multă muncă în vremuri dificile.

„Cu cât adoptăm mai repede noul program – de la opt (dimineața – n.r.) la opt (seara – n.r.), inclusiv sâmbătă, cu atât vom trece mai repede prin această transformare”, susține oligarhul.

