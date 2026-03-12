Bază pentru dezvoltarea unor „capacități critice”, lovită în Teheran

În cadrul unor recente raiduri aeriene, forțele israeliene au vizat complexul Taleghan, o instalație situată în apropierea Teheranului.

Potrivit IDF, baza era utilizată pentru dezvoltarea unor „capacități critice” necesare fabricării armelor nucleare.

Israelul susține că, de-a lungul anilor, complexul a găzduit experimente sensibile și teste cu explozibili avansați, parte a presupusului program nuclear secret iranian, cunoscut sub numele de „proiectul AMAD”.

Complexul Taleghan a mai fost ținta unui atac israelian în octombrie 2024, ca răspuns la o ofensivă iraniană cu rachete. Noua lovitură a venit după ce serviciile de informații israeliene au detectat eforturi ale Teheranului de a reabilita infrastructura distrusă.

Reprezentanții armatei au subliniat că acest atac face dintr-o strategie amplă, menită să „afecteze și mai mult aspirațiile nucleare ale regimului iranian”.

Șeful Forței Radwan din sudul Libanului a fost eliminat

Pe frontul nordic, IDF a confirmat eliminarea lui Abu Ali Rayyan, comandantul unității de elită „Forța Radwan” pentru regiunea de sud a Libanului.

Rayyan era considerat o figură centrală în arhitectura grupării pro-iraniene, fiind responsabil de coordonarea directă a operațiunilor de luptă, gestionarea lanțului de aprovizionare cu armament și de recrutarea de noi agenți.

Acest asasinat face parte dintr-o campanie mai largă care a vizat direct Forța Radwan, considerată principalul instrument ofensiv și de propagandă al Hezbollah.

Conform datelor furnizate de IDF, impactul campaniei recente este unul major. Peste 100 de combatanți au fost eliminați, fiind distruse mai mult de 60 de centre de comandă și sedii utilizate de unitatea de elită.

