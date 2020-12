Reportaj din comuna din Iași unde AUR a îngropat partidele mari: „Îi mai ține în priză pe ăștia, că fură mereu”

Deleni este singura comună din Iași unde AUR a fost prima în opțiunilor alegătorilor, la numărarea a 99,75% dintre voturi. Locul al doilea este ocupat de PSD la ambele Camere ale Parlamentului, dar la peste 10 procente distanță.

Rezultatele sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât la alegerile locale primarul a fost ales din partea PNL cu 2.307 voturi, 86,05% din cei prezenți la urne.

Partidul a fost votat în general de oameni tineri, de până în 40 de ani, care au lucrat sau lucrează în străinătate, care spun că „nu mai vor hoție, vor schimbare” și s-au săturat să fie conduși de partidele vechi „care fură”.

În Deleni se răspândește ca focul o poveste care are potențial de a intra în istoria comunei. În noaptea alegerilor, un președinte de secție de votare râdea de faptul că buletinele de vot sunt pline de „toți nebunii”. Că el știa doar de PSD și PNL.

Când a început numărătoarea și vraful de buletine cu AUR era cel mai înalt de pe mese, le-a spus celor din secție că primul lucru pe care-l face când ajunge acasă e să caute pe internet să vadă cine-s oamenii ăștia, „că e imposibil, nu știu ce s-a întâmplat, eu n-am auzit niciodată de ei”.

Magazinul din sat

„AUR, peste tot”

„Asta a votat toată lumea, toți prietenii mei, toți tineri, AUR, peste tot”.

Daniel îmi vorbește zâmbind larg, dintr-un Logan roșu, în fața unui magazin alimentar care e, totodată, și o cârciumă improvizată, din mijlocul satului Feredeni, parte a comunei Deleni. Aburi amestecați cu fum de țigară ies vălătuci în frigul de afară, în timp ce vorbește când el, când Alina, soția lui. Amândoi tineri, cel mult 35 de ani.

Cred că lumea a vrut să scape de hoție, să scape de ce se întâmplă în țara asta de 30 de ani. Sunt oameni curați, n-au mai fost în politică, nu știu dacă să-i crezi, dar în cine să mai ai încredere? Daniel, locuitor din comuna Deleni:

Alina zâmbește și dă din cap. Îi întreb cu cine au votat. „Cu primarul în funcție”, răspund, uitându-se la consilierul local care mătura zăpada de pe treptele magazinului din față. „Acum, poate am votat cu AUR, poate am votat cu altcineva, ce mai contează?”, îmi spun în timp ce ridică geamul și pleacă.

Recomandări Elefantul galben-negru din cameră. Cum am ratat, noi presa, fenomenul AUR

Primăria Deleni

„Să sperăm că o să iasă ceva bun, că promisiuni sunt peste tot”

Alegerile au împărțit comuna Deleni și cele patru sate ale sale în două: o parte dintre oameni nu au auzit nici ei de AUR înainte de alegeri și de atunci stau și îi caută pe la televizor, să vadă și cine a câștigat la ei în comună. Alții au mers la vot și pus ștampila cu ambele mâini pe partidul care să-i facă să se întoarcă și să rămână acasă.

Iulian pleacă din 2006 în Italia. Și-a luat soția și copiii după el la început, a strâns bani de-a lungul anilor și s-a întors în satul de unde a plecat, Slobozia, din Deleni, unde și-a construit casă cu etaj. De atunci, se duce în fiecare an măcar câteva luni în Italia să muncească în construcții.

La noi e greu. Copiii, la școală, bani pentru acasă, curent, tot ce e necesar, eu știu asta. Eu! Că eu stau plecat și îmi trimit toate facturile și tot ce este, că nu poți face față să stai aici, în România, nu ai cum. Tu poți trăi din salariul minim pe economie? Locuitor din satul Deleni:

L-am întâlnit pe Iulian la una dintre terasele închise din sat, de unde a luat un polizor și o sticlă mare de suc de portocale. Bărbatul la circa 40 de ani a votat cu AUR, i-a văzut și pe Facebook, și la televizor. Nu a votat cu mare încredere, dar a votat pentru schimbare.

Recomandări Un absolvent de Cambridge explică de ce niciun partid nu vrea Ministerul Educației și acuză „ipocrizia” lui Iohannis

„Poate se schimbă ceva, să fie viitorul nostru altul. I-am văzut peste tot, altceva ce pot să vă zic, să sperăm că o să iasă ceva bun, că promisiuni sunt peste tot. Un loc de muncă, să lucrezi, să stai aici în România, trebuie să fie, este necesar. E necesar să ai un salariu să întreții familia în țara ta, e ceva normal!”.

„Îi dau la DNA pe toți, dacă e cazul”

Pe ulițele din sat gerul taie prin haine până la sânge. O mână de copii înfofoliți și cu măștile în barbă fac îngeri de zăpadă și se înhamă pe rând la o sanie mai lungă decât ei. Urcă dealul ținând mâna la ochi; promoroaca din copaci lucește de parcă ar fi poleiți cu aur.

Biserica-monument istoric, înconjurată de ziduri mari și de cimitirul nou din sat, e ferecată la toate intrările. Preotul e din Hârlău, pălimarul nu e, dascălul e plecat la Primărie. „Oricum nu fac ei politică”, îmi strigă, din spatele unor coroane de plastic verde acoperite cu zăpadă, un bărbat încotoșmănat din cap până-n picioare.

Biserica din satul Deleni, monument istoric

Nicu Băltuță este un meseriaș bun la toate, care trebăluiește în cam toate satele de la granița dintre județele Iași și Botoșani. El spune că a votat, fără tragere de inimă, cu PNL-ul, dar se bucură nespus că a intrat AUR în Parlament și „că sunt mulți”.

Recomandări Ai bani la bursă și te tentează să-i înmulțești? 10 reguli înainte de a începe

„Îi mai ține în priză pe ăștia, că fură mereu”, spune bărbatul. I-a mai văzut pe Facebook pe cei de la AUR, dar n-a știut de unde să-i ia și nici nu știe pe nimeni membru în partid.

„Nu-i cunosc, nu-i votez și cu asta basta! Dar de acum să îi vedem, cred că o să fie bine că fac mobilizare bună, dau la DNA pe toți, dacă e cazul. Una e să fie 10, 20, 30.000 de oameni care protestează în Piața Victoriei, dar altfel e să ai pe cineva care să facă mobilizare și să ai câte 10.000 de oameni în 5 orașe mari!”, crede Nicu.

E sigur că AUR n-o să fie ca UDMR. Pune mâna pe poarta de metal de la intrarea în curte și începe s-o împingă și s-o tragă spre el. „Așa-s ăștia, ca balamaua asta, numai că într-o zi vine unul și-o vopsește-n galben, iar în altă zi e roșie”.

Mulți oameni sunt resemnați și nu ar merge la vot nici obligați

Am vorbit cu zeci de oameni din satele care se-adună în vatra Deleniului. Lumea s-a săturat de hoție, cei care n-au votat AUR, dar sunt implicați în politică, zic că „o să dispară ca potârnichile în șase luni, ca PPDD”.

Cei care n-au auzit de partid speră că „dacă e AUR, înseamnă că o să ne fie și nouă mai bine, nu?”. Dar foarte mulți sunt cei care mai degrabă și-ar tăia brațul drept decât să ia o ștampilă în mână.

Mihai Bărberiu e taximetrist, are casa cocoțată pe un deal atât de abrupt încât ai șanse mai mari să nimerești cu mașina în șanț decât să poți urca patinând la deal. N-a fost la vot, nici el, nici soția lui, și spune că s-a săturat. Dar nici nu a văzut vreo urmă de campanie electorală, nici în Deleni, nici în Hârlău, orașul de circa 10.000 de locuitori, aflat la cinci-șase kilometri de sat.

Nu am fost la vot, nici eu, nici soția mea, să iasă care o vrea. Ce Dumnezeu sfântu să fac eu? Ce să fac? Sătean Mihai Bărberiu

„Sincer să fiu, aici fiecare a decis votul lui. Nu a existat campanie electorală, nici măcar în orașul Hârlău n-a fost, nici pentru PNL, PSD, AUR sau ce vrei, nu a fost nimic, zero barat. Vă spun eu cum stă treaba, lumea s-a săturat de promisiuni false, de guvernul care a fost, am și eu doi copii și nu îmi convin unele chestii”, spune Mihai Bărberiu, fugărind doi câini care mai că se năpustesc asupra noastră de după un gard.

Discursul extremist nu lipsește nici din Deleni

Profilul votantului AUR din comuna Deleni e destul de ușor de conturat: oameni tineri, de până în 40 de ani, care au lucrat sau lucrează în străinătate, conectați bine la internet și în special la rețelele sociale.

Dar la puțini am găsit discursul naționalist, pe alocuri extremist, al unora dintre candidații admiși în Parlament.

Oamenii spun că au votat împotriva hoției, a sistemului, pentru schimbare, să se întoarcă acasă sau să poată rămâne în țară.

Dar și în Deleni am găsit fani ai „nucleului dur” din partid. Mariana, spre exemplu, are casa într-un fundac din Feredeni și recită teorii ale conspirației de parcă ar citi meniul unui restaurant. Diferența e că Mariana țipă, se înfurie și se ambalează cu cât vorbește mai mult.

Vaccinurile pentru oamenii de rând nu sunt aceleași precum cele primite de politicieni, „pandemia a fost o invenție”, oamenii sunt trecuți ca fiind morți de COVID, chiar dacă n-au avut boala. Sunt medici pe Facebook care spun că vaccinul te omoară, virusul a fost dat ca să „mai împuțineze oamenii”, la fel și infecțiile care omorau, în trecut, „găinile și porcii”, ca să mâncăm din altă țară. Toate aceste lucruri însă pot fi oprite de AUR.

„Orban vrea să închidă bisericile, dar el a uitat unde s-a botezat? Când îi doare ceva, nu la Dumnezeu se gândesc? Pandemie și boală este de când lumea, acum atâta măgărie cât a făcut PNL-ul… tot răcnește măștile, măștile, copiii, pensii, nu știu să spună altceva. V-am spus că pe Ceaușescu l-au împușcat și o avut atâta armată și atâta securitate, pe ăștia nu se poate?”, spune, aproape țipând, femeia.

Doamna Mariana așteaptă mari lucruri în Parlament de la Diana Șoșoacă, aleasă pe listele din Iași ca senator al AUR. Speră să fie și vocea ei auzită în Parlament, pentru că acum zice că „nu se poate trăi”.



