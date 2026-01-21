Activitatea Primăriei Lapoș este aproape complet paralizată din cauza unui dosar penal de amploare în care sunt implicați funcționari publici din trei comune, primarul localității, Viorel Barbu, precum și doi angajați ai Prefecturii Prahova.

La sfârșitul anului trecut, primarul comunei Lapoș, Viorel Barbu (PSD), a fost trimis în judecată într-un dosar de corupție care vizează trucarea unui concurs de angajare organizat în cadrul primăriei.

Ancheta a fost declanșată în urma unui incident petrecut la 7 martie 2025, când ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) au intervenit și i-au prins în flagrant pe membrii comisiei de examinare, împreună cu un candidat, în timp ce fraudau examenul pentru ocuparea unui post public.

În acest dosar au fost trimiși în judecată, pe lângă primar, mai mulți funcționari publici, inclusiv angajați ai Prefecturii Prahova. De asemenea, două salariate ale Primăriei Lapoș sunt cercetate penal.

Conform prevederilor legale, toți funcționarii trimiși în judecată au fost suspendați din funcție pe durata procesului.

Situația la nivel local este extrem de gravă. Primăria Lapoș funcționează, în mod obișnuit, cu doar trei angajați. După suspendarea a doi dintre aceștia, vineri, 16 ianuarie, activitatea instituției a fost practic blocată.

În prezent, nu există personal suficient pentru întocmirea documentelor, efectuarea plăților sau desfășurarea activităților administrative curente.

„Suntem într-un blocaj total. Activitatea este paralizată. Am dispus suspendarea celor două funcționare, am informat Prefectura și Consiliul Județean și am solicitat sprijin, însă până acum nu am primit niciun răspuns. Urmează să vedem ce soluții există”, a declarat primarul Viorel Barbu.

În urma anchetei, procurorii au decis trimiterea în judecată a opt persoane, toate având calitatea de inculpat în acest dosar penal.

