Cum e viața într-o comunitate formată exclusiv din femei: „Mica noastră utopie”

Cum a apărut „Cuibul de Pasăre”

Fondatoarea, Robyn Yerian, în vârstă de 70 de ani, a decis în 2002 să investească banii din planul ei de pensie în pământ. A cumpărat cele două hectare pentru 35.000 de dolari și a investit alte economii de viață, în jur de 100.000 de dolari, pentru a transforma terenul într-un loc locuibil.

La început, Robyn voia ca spațiul să fie deschis tuturor celor peste 55 de ani, însă după ce a organizat un atelier pentru femei, lucrurile au luat o altă direcție.

„Totul a fost întâmplător. Într-o seară, au venit cam 20 de femei la atelier și stăteam cu toate în jurul focului. Tuturor li s-a părut ideea grozavă”, povestește ea.

De când și-a primit primele chiriașe acum trei ani, 12 femei au locuit la The Bird’s Nest.

Reguli simple: fără bărbați și fără dramă

The Birds Nest funcționează după două principii de bază: „fără bărbați și fără dramă”. Robyn precizează că nu a vrut să excludă bărbații, ci că întreaga idee se leagă de „emanciparea femeilor”.

„Nu voi tolera dramă, meschinărie, vorbe pe la spatele oamenilor – nu facem așa ceva aici. Dacă avem o problemă, vom spune ceva”, explică ea.

„Sunt destul de directă. Nu îndulcesc nimic – trebuie să fii directă ca oamenii să înțeleagă.”

Viața într-o „mică utopie”

Locuințele din comunitate sunt căsuțe mici, fiecare cu terasă, grădină de flori și amenajare peisagistică.

Chiria pentru o căsuță este de 450 de dolari pe lună, sumă care acoperă apa, fosa septică, gunoiul și întreținerea gazonului.

Femeile trăiesc în căsuțe mici – Foto: Facebook

Robyn subliniază că nu este singura care administrează adăpostul, deoarece „toate conduc acest loc împreună” și este, de fapt, „și casa lor”.

Atmosfera este comparată de rezidente cu cea a unui „cămin universitar”, datorită activităților variate și spiritului de prietenie.

Yoga, cluburi de lectură, seri de jocuri, înot, grădinărit sau meșteșuguri fac parte din viața de zi cu zi.

„Această comunitate este mica noastră utopie. Avem câini care aleargă prin preajmă și ne întâlnim tot timpul. Suntem o gașcă de prietene foarte bune”, spune Robyn.

O comunitate a grijii și sprijinului

Un element esențial este bunăstarea mintală.

Femeile gătesc și mănâncă împreună, se adună seara în jurul focului și se ajută reciproc cu transportul la programări sau în treburile zilnice.

„Avem o ureche ascultătoare și o mână de ajutor în permanență”, adaugă Robyn.

Procesul de acceptare a noilor membre presupune o discuție inițială la telefon, urmată de o vizită în comunitate.

„Petrec mult timp evaluând oamenii. Caut o persoană grijulie care vrea să facă parte dintr-o comunitate reală”, explică fondatoarea.

„Aceasta este ultima noastră casă”

Pentru cele douăsprezece femei care trăiesc acum aici, The Birds Nest a devenit un cămin definitiv.

„Toate cele din comunitate sunt acum din tot statul. Au venit, ne-au întâlnit și au decis că vor să fie aici – și-au vândut casa și au cumpărat una mică. Aceasta este ultima noastră casă. Nu ne vom mai întoarce. Sperăm să ne ținem companie cât mai mult timp posibil”, concluzionează Robyn.

