Unde se află conacul cu 5 camere din Franța care se vinde cu aproape jumătate de milion de euro

Un conac istoric din Franța a fost scos la vânzare pe o pagină de profil, la prețul de 395.000 de euro. Proprietatea spectaculoasă are o grădină de 1.000 de metri pătrați. Conacul din Franța are cinci dormitoare, două băi și inclusiv o cramă.

Proprietatea spectaculoasă se află în regiunea Champagne-Ardenne și are o istorie ce datează secolul al XIX-lea. Cu o fațadă din piatră și o grădină rafinată, proprietatea oferă o perspectivă spectaculoasă asupra văii din inima regiunii Haute-Marne, conform informațiilor furnizate de French-property.com.

În urmă cu o lună, un apartament dintr-un castel luxos din Franța s-a vândut la un preț mai mic decât cel al unei garsoniere din Cluj.

Cum arată conacul din Franța care are o grădină suspendată, două terase și un parc

Renovat recent, conacul îmbină farmecul epocii cu facilități moderne. „Renovarea a respectat sufletul locului, adăugând confort discret: aer condiționat blând, încălzire modernă și accente contemporane în bucătărie și băi”, scrie pe pagina agenției imobiliare care se ocupă de tranzacționarea proprietății.

În fiecare colț al acestei reședințe se simte armonia dintre istorie și confortul vieții moderne, creând un spațiu ideal atât pentru relaxare, cât și pentru primirea oaspeților. Grădina amenajată, ascunsă de privirile curioase, oferă un refugiu de liniște și frumusețe.

Pe lângă clădirea principală, mai există și două terase cu priveliștile spectaculoase asupra văii. Sculpturile în stil Medici adaugă un plus de eleganță acestui peisaj, ele fiind amplasate pe aleile din parcul aflat în curtea conacului.

Conacul se vinde la un preț apropiat de cel al unui apartament cu 4 camere în zona Dristor din București

Pe de altă parte, în București, în zona Dristor, un proprietar vinde un apartament cu 4 camere la prețul de 350.000 de euro, listat pe Imobiliare.ro. Practic, diferența de preț dintre conacul istoric din Franța și apartamentul din București este de 45.000 de euro. O sumă suficient de mare ca o persoană să își achiziționeze o mașină nouă.

Acesta nu este singurul caz similar din Capitală. În multe dintre sectoarele din București, în special în zonele centrale și în Sectorul 1, prețul apartamentelor cu patru și uneori chiar și 3 camere, depășește 300.000 de euro.

Spre exemplu, pentru apartamentele aflate în clădiri istoriece în București, în zonele centrale, prețurile apartamentelor cu patru pot să depășească 400.000 de euro. Conacul din Franța este mai ieftin ca o casă în celebrul cartier Cotroceni, cuoscut pentru străduțele pline de vile istoricecare atrag în fiecare weekend zeci de persoane la plimbare.

În Europa sunt inclusiv opt castele mai ieftine ca un apartament în București, aceste fiind listate de prețuri sub 300.000 de euro. Cele mai multe proprietăți se află în Franța și au fost considerate o idee de „cadou luxos”.

