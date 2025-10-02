„Mă simt prea protejat”, spune Donald Tusk

„Nu mă ocup de evaluarea activității serviciilor. Nu mă plâng în niciun fel de protecție”, a declarat premierul polonez.

El a adăugat că măsurile de securitate au fost consolidate „din cauza naturii neclare a acestui incident”.

Tusk a subliniat că se simte chiar prea protejat, afirmând că „Serviciul de Protecție de Stat face uneori eforturi extraordinare”, adăugând că se simte „prea protejat”.

Reacția lui Donald Tusk la speculațiile din presă

Referindu-se la posibilele schimbări de personal, premierul a explicat: „Când sunt nemulțumit de cineva, îi mulțumesc pentru colaborare și propun altcuiva acea poziție. Deci vă rog, nu e nevoie să speculați, sunt foarte direct în aceste situații”.

Aceste declarații vin ca răspuns la informațiile publicate de „Super Express”, care sugerau concedierea directorului și a directorului adjunct al biroului de protecție a premierului din cadrul SOP, precum și trimiterea șefului serviciului în concediu pentru șase luni.

Perspectiva Ministerului Afacerilor Interne din Polonia

Karolina Gałecka, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Interne și Administrației, a confirmat că șeful SOP a luat măsuri împotriva directorului și directorului adjunct al biroului de protecție a premierului în urma incidentului. Cu toate acestea, ea a subliniat că ministrul Marcin Kierwiński așteaptă încă raportul și o întâlnire cu comandantul SOP.

„În acest moment, nu s-a luat nicio decizie din partea Ministerului Afacerilor Interne și Administrației”, a declarat Gałecka.

Cuma fost furată mașina lui Donald Tusk

Furtul mașinii lui Donald Tusk a avut loc în septembrie, iar cazul este investigat de Procuratura Districtuală din Sopot. Un suspect în vârstă de 41 de ani din Sopot a fost arestat preventiv pentru trei luni.

Acesta este acuzat de furt prin efracție a mașinii și a documentelor, precum și de utilizarea unor plăcuțe de înmatriculare falsificate.

Suspectul a fost reținut pe aeroportul din Gdańsk, în timp ce încerca să zboare spre Burgas, Bulgaria. Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Voievodale din Gdańsk, bărbatul a fost surprins și nu a opus rezistență la arestare.

