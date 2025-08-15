Poliția Locală riscă să piardă zeci de angajați

„Suplimentar, conform proiectelor de reducere a cheltuielilor despre care se tot discută la nivel guvernamental, Ploieștiul ar trebui să desființeze 136 de posturi. Iar în viața reală (angajați existenți) ar trebui să concedieze 39 de oameni din primărie, 4 oameni de la Evidența persoanelor și 41 de polițiști local (total 84)”, a explicat Mihai Polițeanu, potrivit Observatorul Prahovean.

Primarul recunoaște că Poliția Locală a fost criticată de comunitate, însă spune că s-au făcut pași înainte.

„La nivel de ordine publică, știu că Poliția locală este criticată de comunitate. Și este criticată pe bună dreptate având în vedere istoricul acesteia. Dar între timp a început să prindă viață, chiar dacă încă e departe de așteptări. Dar apreciez progresul și le mulțumesc. Un număr mai mic de polițiști locali, în condițiile în care încă nu avem îndeajuns de mulți pe străzile Ploieștiului, nu ne ajută. Dimpotrivă. Ne e clar că golul lăsat de aceștia nu va fi umplut de Poliția națională sau de Jandarmerie”, a spus Mihai Polițeanu.

De altfel, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Cseke Attila, a anunțat o reformă majoră în administrația locală. Mai exact, 4.000 de posturi din Poliția Locală vor fi desființate, a anunțat ministrul dezvoltării.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Deficit de personal

„La nivel de Primărie avem un deficit real în raport cu volumul de muncă la Achiziții și la Tehnic Investiții. Sunt buluc de proiecte care sunt în procedură de achiziție (unele foarte mari) pentru că ani de zile nu s-a făcut nimic pentru dezvoltarea Ploieștiului și, între timp, au fost deblocate. Și vor mai veni și altele”, a spus edilul.

Mihai Polițeanu susține că Ploieștiul este sub limitele maxime ce vor fi impuse de Guvern privind numărul de angajați, însă datele recensământului din 2021, care arată o populație de 180.000 de locuitori, schimbă situația.

Recensământul afectează personalul primăriei

„Faza nedreaptă e următoarea: în mod normal, Ploieștiul este sub noile limite maxime care vor fi impuse de Guvern privind numărul de angajați. Deci, în teorie avem un aparat administrativ mai mic și mai suplu decât multe alte UAT-uri”.

„Problema este însă recensământul din 2021, care a scăzut populația Ploieștiului la 180.000 și care devine noua referință pentru limitele minime și maxime ale numărului de angajați. Conform datelor statistice livrate la începutul fiecărui an, Ploieștiul are circa 210.000 de locuitori. De altfel, chiar listele electorale (deci toți cei peste 18 ani) numără aproape 180.000 de ploieșteni majori”, a spus primarul.

Recomandări Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”

„Numerele acestea se bat cap cu rezultatele recensământului. Vorbim de 30.000 de oameni domiciliați în Ploiești care nu apar la recensământ. Desigur, pot exista explicații pentru variații (e.g. – migrație), dar puțin probabil pentru o variație atât de mare”.

Edilul a precizat că, deși se știe la nivel guvernamental că rezultatele recensământului au fost influențate de pandemie și de procedurile de colectare a datelor, Guvernul nu vrea să renunțe la această referință.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE