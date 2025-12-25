Consiliul de administrație al Kennedy Center, restructurat la începutul anului 2025 prin numirea de noi membri susținători ai fostului președinte, a hotărât, săptămâna trecută, redenumirea instituției. Noua denumire, „The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”, pe scurt Trump Kennedy Center, a generat reacții negative din partea democraților și întrebări despre legalitatea procesului.

Pe site-ul oficial al instituției, miercuri seară, apărea anunțul „Christmas Eve Jazz Jam (Anulat)”. Gazda tradițională a spectacolului, muzicianul Chuck Redd, a declarat: „Am ales să anulez concertul nostru de jazz din Ajunul Crăciunului de la Kennedy Center când am văzut schimbarea numelui, vinerea trecută”.

Într-un raport inițial al Associated Press despre anulare, s-a menționat că artistul Chuck Redd, care a susținut acest concert începând cu 2006, nu are deocamdată planuri de a-l reprograma.

CNN a confirmat ulterior că Redd, cunoscut atât ca baterist, cât și ca vibrafonist, a luat această decizie fără a indica o posibilă dată viitoare pentru spectacol.

Acțiunile lui Donald Trump au fost criticate de oponenții săi, care consideră că președintele încearcă să submineze instituțiile tradiționale americane prin numirea de loialiști în funcții-cheie și prin utilizarea influenței financiare.

Trump a înlocuit membrii consiliului de administrație numiți de fostul președinte Joe Biden cu propriii săi susținători, inclusiv pe Richard Grenell, fost ambasador în Germania, care a preluat conducerea centrului cultural.

Această inițiativă face parte dintr-un efort mai amplu al fostului președinte de a-și lăsa o amprentă vizibilă în Washington, inclusiv prin adăugarea numelui său pe diverse clădiri. Conform declarațiilor lui Trump, el își propune să combată ceea ce consideră a fi o părtinire liberală a instituțiilor culturale americane.

