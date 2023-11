Concluzia Poliției Ilfov după accidentul lui Gigi Becali: Patronul FCSB a condus mașina care a intrat în șanț. S-a deschis dosar penal

„Din primele cercetări a rezultat faptul că bărbatul respectiv ar fi fost conducătorul autoturismului implicat în evenimentul rutier din data de 12 noiembrie a.c., produs pe DNCB la km 13+500 în zona localității Dobroești”, a precizat IPJ Ilfov, luni, 13 noiembrie, în comunicatul remis Libertatea.

Gigi Becali a fost testat cu alcooltestul și drugtestul, dar rezultatele au fost negative. Poliția a mai transmis că omul de afaceri a venit la spital în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 00.10 spunând că „a fost victima unui accident rutier”.

Cercetările sunt continuate acum de polițiștii rutieri din Pantelimon pentru găsirea „unor posibili participanți la trafic implicați în producerea evenimentului rutier” și pentru stabilirea condițiilor și împrejurărilor accidentului.

De asemenea, a fost deschis un dosar de urmărire penală in rem, pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, adică privitor doar la fapte, nu la persoane și se desfășoară activități pentru identificarea șoferului pe care Becali spunea că l-a evitat în depășire.

Cum s-a produs accidentul lui Gigi Becali

Mașina Rolls Royce a lui Gigi Becali a derapat pe Centura Bucureștiului, duminică, 12 noiembrie, după ce patronul FCSB a încercat să facă o depășire, potrivit afirmațiilor sale, dar nu au fost victime.

Recomandări „Suntem de trei ori mai puțini decât pensionarii speciali și diferența de sume e de la cer la pământ…” Urmașii românilor persecutați politic așteaptă de doi ani banii promiși de Guvern

Omul de afaceri a fost cel care a apelat numărul de urgență 112, dar Poliția nu l-a găsit la locul accidentului.

Gigi Becali nu a fost găsit la locul accidentului de către Poliție. Foto: gsp.ro

„Nu că sunt bine, sunt foarte bine! Da, eu eram la volan. Am intrat într-o depășire, iar cel pe care l-am depășit s-a băgat și el în depășire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan și am intrat în șanț. Când intri într-o depășire și cel pe care-l depășești intră și el în depășire, se numește unghiul mort. Ca să-l evit, am intrat în șanț”, a susținut Becali pentru GSP.ro.

El s-a contrazis însă în declarații și a spus la Digi 24 că „eram în mașină, dar nu conduceam eu”.