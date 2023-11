Ramona Olaru muncește încă din adolescență și a luptat întotdeauna să își îndeplinească dorințele. De când a venit în București, asistenta TV a locuit cu chirie, iar acum visul ei de a avea propriul apartament a devenit realitate. Și-a achiziționat recent, în zona Pipera, prima ei locuință pentru care a muncit enorm.

Într-un interviu pentru cancan.ro, Ramona Olaru a dezvăluit câți bani a plătit pentru apartamentul mult dorit. Ea a precizat că l-a luat la un preț mai bun, pentru că nu este încă finalizat complet complexul în care se va muta abia în luna februarie.

„Normal, da, până în vreo 300.000 €. Dacă îl iei acum, pentru că încă nu e gata, e mai ieftin și depinde și de suprafață, dar eu am ales unul dintre cele mai mari. Pentru că aveam nevoie, acum s-a mărit familia și probabil că o să se mai mărească. Mă refer la copilașii mei cu patru picioare, am două pisici, aveam un șoarece pe care îl cheamă Laurențiu.

Mi-am mai luat doi pârși africani pitici, sunt a doua deținătoare de asemenea animale din această țară. Și mai vreau să-mi iau o Chinchilla, dacă vrea cineva să mi-o facă cadou, o primesc. La amenajare am un spațiu special pentru aceste terarii, pentru pisicuțe și așa mai departe”, a declarat Ramona.

Întrebată dacă o ajută cineva cu amenajarea apartamentului, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a răspuns: „Dacă te referi la vreun bărbat, nu. Dar mă consult cu specialiști în domeniu. Mi-am luat o fată care se pricepe foarte bine pe design interior. Cei de la care am achiziționat apartamentul sunt niște oameni extraordinari și mă ajută și îmi dau mai multe lucruri în plus la nevoie, pentru că nu rezistă frumuseții mele și vrăjelii”.

Ramona Olaru nu se poate muta momentan în noul apartament, pentru că acesta este încă în proces de amenajare. Vedeta de la Antena 1 a estimat că în luna februarie ar trebui să se mute în noua locuință.

„Ar cam trebui prin februarie. Am tot umblat să caut faianță și gresie pentru băi, că nu le fac așa la întâmplare, le fac pe stilul meu. Am treabă multă, am foarte multă treabă.”

Ramona Olaru nu mai este singură

După despărțirea de Cătălin Cazacu, Ramona Olaru a decis să își refacă viața și a recunoscut că are un nou iubit. Nu vrea să își mai expună relația amoroasă în mediul online, pentru spune că a învățat din greșelile făcute în trecut.

„Am schimbat placa de vreo câteva luni bune, am schimbat-o total, să văd dacă mă simt eu mai bine și dacă lucrurile îmi ies mai bine. Ce crezi?! Funcționează extraordinar, sunt mult mai liniștită și mai fericită în interior. Așa bine n-am mai fost din clasa a patra!”

Ramona Olaru spunea că își dorește să devină mamă, iar când a fost întrebată de camera copilului a mărturisit că această responsabilitate îi va reveni tatălui. „Camera de copil va fi făcută la el, dacă e, căci el va trebui să aibă o casă mai mare decât a mea, să avem loc toți ca familie”, a spus asistenta TV pentru sursa mai sus-menționată.