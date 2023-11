Gigi Becali, implicat într-un accident rutier. „Am intrat într-o depășire, am tras de volan și am intrat în șanț”

„În jurul orei 11:42, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul că, pe DNCB, un autoturism a derapat și a intrat intr-un șanț. La fața locului s-au deplasat polițiștii în rutieri din Pantelimon, care au constatat că aspectele sesizate se confirmă și că evenimentul rutier s-a produs la km 13 + 500, în zona localității Dobroești”, a precizat Poliția.

La fața locului a fost găsită mașina Rolls Royce, dar Gigi Becali nu era în ea și nici nu au fost victime. Foto: gsp.ro

Patronul FCSB a fost cel care a apelat numărul de urgență 112. Pentru că nu a fost găsit de polițiști la locul accidentului, Gigi Becali nu a putut fi testat cu alcooltestul, dar urmează să ajungă la sediul Poliției, potrivit informațiilor Libertatea.

„Nu că sunt bine, sunt foarte bine! Da, eu eram la volan. Am intrat într-o depășire, iar cel pe care l-am depășit s-a băgat și el în depășire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan și am intrat în șanț. Când intri într-o depășire și cel pe care-l depășești intră și el în depășire, se numește unghiul mort. Ca să-l evit, am intrat în șanț”, a susținut Becali pentru GSP.ro.

El a precizat că doar roțile sunt avariate. „Le-am spus polițiștilor să ia imaginile de pe camerele video. El nici nu a oprit. Nemernic! Să-l vadă pe camere și să-l cheme. Nici nu mă interesează. Eu l-am evitat, am făcut un bine și cu asta basta”, a mai punctat latifundiarul.