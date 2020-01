De Andrei Crăițoiu,

Fostul șef al boxului românesc l-a acuzat în termeni duri pe actualul președinte al României, Klaus Iohannis. „Am ieșit din închisoare pe 19 decembrie 2018. Președinte era ăsta care e și-acum. I-am zis să-i fie rușine că apără așa ceva. Dar îi convine! El este penal. El este prins cu fofârlica cu casele alea pe care tot le-a traficat. Este dovedit de instanță președintele ăsta neamț”, a spus Obreja.

„Omul ăsta a fost dovedit cu acte false”



Acesta a continuat: „Suntem atât de idioți încât votăm așa ceva. Eu nu intru în politică, dar omul ăsta a fost dovedit cu acte false că a luat case de la oameni. Casele erau drepturile altora. Și nu știu eu, știe instanța! La el deciziile instanței nu sunt bune, că le-atacă. Și apară toți măgarii din justiție care fac măgării. Mie nu mi-a plăcut niciodată, dar l-am votat în 2014!”.

Eu nu admit să fiu umilit, să fiu făcut preș, să fiu batjocură în fața copiilor mei și a oamenilor care mă apreciază. Eu nu sunt un astfel de om. Rudel Obreja, fost președinte FR Box:

Fostul șef al boxului românesc a fost condamnat, în 2018, la 5 ani de închisoare pentru evaziune fiscală în dosarul „Gala Bute”, o anchetă pornită de jurnaliștii de investigație ai Gazetei Sporturilor. A fost eliberat după 7 luni petrecute în spatele gratiilor, după ce a invocat alcătuirea ilegală a completurilor de 5 judecători. Dosarul „Gala Bute” a ajuns la instanţa supremă în aprilie 2015, acuzațiile aduse celor din dosar fiind de luare sau dare de mită, abuz în serviciu, complicitate la luare de mită, evaziune fiscală şi spălare de bani.

„Am făcut multe rele și nu o să mi le ia nimeni”

„Am gura mare, așa e. Probabil că și din cauza asta… Eu îmi iubesc țara, patria, conaționalii. Vreau să facem lucruri. Suntem în stare s-o facem! Au demonstrat-o alții mult mai mult decât mine. Suntem umiliți în țara noastră! Românii nu înțeleg asta pentru că sunt manipulați de 30 de ani. Asta mă doare pe mine! Am gura mare și spun lucrurile cum le vădeu. Nu știu dacă dețin adevărul absolut. Demnitatea mea, onoarea mea, prestigiul meu și tot ce-am făcut în viață cu bune și cu rele. Am făcut multe rele și nu o să mi le ia nimeni”, a încheiat Obreja.

Condamnările primite de Elena Udrea și Rudel Obreja

Rudel Obreja a primit 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită şi evaziune fiscală

Elena Udrea a fost condamnată pentru infracţiuni de luare de mită şi abuz în serviciu; a primit 6 ani de închisoare cu executare





