Verificarea debitelor

Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook, reprezentanții instituției arată: „Vă informam faptul că, la data de 30.09.2025, DGASMB va verifica debitele către bugetul local. Vă rugăm să vă asigurați că NU aveți datorii la Direcțiile Generale de Taxe și Impozite Locale (DITL)”.

Astfel, beneficiarii stimulentelor pentru persoane cu dizabilităţi, dar şi cei ai ajutoarelor pentru familii monoparentale trebuie să se asigure că nu au datorii în ceea ce priveşte taxele şi impozitele locale.

Românii care pot primi vouchere de până la 39.900 de lei. Cine este eligibil

Vești bune pentru peste 4.300 de copii și adulți din toate județele României și din municipiul București. Statul oferă vouchere de până la 39.900 de lei per persoană.

Florin Manole, ministrul Muncii, precizează că sprijinul este oferit pentru persoanele cu dizabilități. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a publicat metodologia pentru acordarea e-voucherelor destinate achiziției de tehnologii asistive și de acces.

„4.307 persoane cu dizabilități, copii și adulți, pot beneficia de sprijin financiar de până la 39.900 lei/voucher, pentru a avea acces real la viața socială”, a precizat Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarităţii Sociale.







