Ajutor financiar de până la 39.900 de lei

Florin Manole, ministrul Muncii, precizează că sprijinul este oferit pentru persoanele cu dizabilități. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a publicat metodologia pentru acordarea e-voucherelor destinate achiziției de tehnologii asistive și de acces.

„4.307 persoane cu dizabilități, copii și adulți, pot beneficia de sprijin financiar de până la 39.900 lei/voucher, pentru a avea acces real la viața socială”, a precizat Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarităţii Sociale.

Este vorba de proiectul „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces: TECH-ASSIST”.

Tehnologiile asistive și de acces solicitate trebuie să corespundă nevoilor persoanei cu dizabilitate

Persoanele participante la proiect pot fi încadrate în orice tip și grad de handicap. Accesul la echipamente și tehnologii asistive reprezintă un element esențial al incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități.

Recomandări Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS

Tehnologiile asistive și de acces solicitate trebuie să corespundă nevoilor funcționale identificate și justificate ale persoanei cu dizabilitate. De exemplu, o persoană cu mobilitate redusă va putea solicita sprijin pentru tehnologii care facilitează deplasarea sau transferul, iar o persoană cu dificultăți de comunicare va putea solicita tehnologii care sprijină exprimarea și interacțiunea.



Metodologia stabilește condițiile generale de acordare a sprijinului financiar, criteriile de eligibilitate, procesul de înscriere în grupul țintă și modul de acordare a tehnologiilor asistive și de acces prin intermediul e-voucherelor.

Valoarea totală a proiectului este de 210.418.797,50 lei, din care cofinanțarea din partea Uniunii Europene este de 151.744.808,90 lei.