Oferta controversată de angajare la cafeneaua din Serbia

Un utilizator al platformei Reddit a împărtășit experiența sa, relatând că a participat la o probă de lucru într-o cafenea din Serbia, unde condițiile oferite l-au surprins. Acesta a menționat că oferta includea un salariu zilnic mic, un bacșiș modest și o clauză contractuală ce prevedea penalități financiare semnificative pentru angajații care părăsesc locul de muncă înainte de termen.

„Am fost la o probă de lucru într-o cafenea weekendul trecut. M-a surprins că atât de mulți oameni s-au înscris pentru post, deși pare că nu sunt atâtea locuri de muncă disponibile pe cât se spune. Oferta lor presupunea să urmez un program de pregătire timp de 2-3 săptămâni pentru a învăța să prepar cafele, cocktailuri, ceaiuri etc. Această parte mi s-a părut rezonabilă”, a scris utilizatorul.

Totuși, el a adăugat că a fost șocat de clauza contractuală.

„Pentru a nu-și pierde timpul cu mine, mi-au cerut să semnez un contract prin care, dacă părăsesc locul de muncă în termen de un an, ar trebui să plătesc o penalitate de 1.000 de euro. Dacă plec între un an și doi ani, penalitatea este de 500 de euro. În plus, salariul zilnic ar fi de 2.500 de dinari, iar bacșișul doar câteva sute de dinari. Vi se pare corect? Mie mi se pare că oamenii au devenit atât de aroganți, încât mă întreb serios dacă mai există vreo speranță pentru noi”, a concluzionat candidatul.

Reacții pe rețelele sociale

Postarea a stârnit numeroase comentarii pe Reddit, utilizatorii criticând dur condițiile impuse. Mulți au considerat că oferta de muncă este lipsită de respect și ilegală.

„Ce penalități? Nu ești sclavul lor!”, a scris un utilizator. Altul a comentat: „Denunță-i la inspecție și spune-ne ce cafenea este, să nu mergem acolo”.

Un alt utilizator a sfătuit candidatul să părăsească locul de muncă imediat: „Fugi de acolo, denunță-i la inspecție și nu te mai întoarce niciodată! Ce fel de penalități de 1.000 de euro? Eu lucrez ca barman și îți spun că situația e următoarea: salariul minim legal este de 2.970 dinari pe zi pentru 8 ore de muncă. Nu accepta mai puțin, chiar dacă lucrezi la negru. Bacșișul de câteva sute de dinari este rezonabil doar dacă lucrezi singur într-un bar mic. Dacă nu, cineva te fură”.

Condițiile de muncă în domeniul ospitalității din Serbia au stârnit controverse

Barmanul a oferit și câteva sfaturi utile pentru cei care își doresc un job în domeniul ospitalității: „Înainte de a aplica, mergi și bea o cafea acolo, preferabil aproape de bar. Observă atmosfera, relația dintre colegi și superiori, precum și tipul de clienți. La final, dă bacșiș barmanului și întreabă-l discret câte cafele face pe tură. Dacă numărul depășește 120, nu accepta un salariu sub 4.000 de dinari pe zi. Dacă ceva nu îți place, pleacă”.

Condițiile de muncă în domeniul ospitalității din Serbia au fost de multe ori subiect de discuție, iar această situație evidențiată pe Reddit nu face decât să readucă în atenție problemele cu care se confruntă angajații. Potrivit Blic, unii utilizatori au cerut intervenția autorităților pentru a verifica legalitatea acestor practici.