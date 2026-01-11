Oferta controversată de angajare la cafeneaua din Serbia

Un utilizator al platformei Reddit a împărtășit experiența sa, relatând că a participat la o probă de lucru într-o cafenea din Serbia, unde condițiile oferite l-au surprins. Acesta a menționat că oferta includea un salariu zilnic mic, un bacșiș modest și o clauză contractuală ce prevedea penalități financiare semnificative pentru angajații care părăsesc locul de muncă înainte de termen.

„Am fost la o probă de lucru într-o cafenea weekendul trecut. M-a surprins că atât de mulți oameni s-au înscris pentru post, deși pare că nu sunt atâtea locuri de muncă disponibile pe cât se spune. Oferta lor presupunea să urmez un program de pregătire timp de 2-3 săptămâni pentru a învăța să prepar cafele, cocktailuri, ceaiuri etc. Această parte mi s-a părut rezonabilă”, a scris utilizatorul.

Totuși, el a adăugat că a fost șocat de clauza contractuală.

„Pentru a nu-și pierde timpul cu mine, mi-au cerut să semnez un contract prin care, dacă părăsesc locul de muncă în termen de un an, ar trebui să plătesc o penalitate de 1.000 de euro. Dacă plec între un an și doi ani, penalitatea este de 500 de euro. În plus, salariul zilnic ar fi de 2.500 de dinari, iar bacșișul doar câteva sute de dinari. Vi se pare corect? Mie mi se pare că oamenii au devenit atât de aroganți, încât mă întreb serios dacă mai există vreo speranță pentru noi”, a concluzionat candidatul.

Reacții pe rețelele sociale

Postarea a stârnit numeroase comentarii pe Reddit, utilizatorii criticând dur condițiile impuse. Mulți au considerat că oferta de muncă este lipsită de respect și ilegală.

„Ce penalități? Nu ești sclavul lor!”, a scris un utilizator. Altul a comentat: „Denunță-i la inspecție și spune-ne ce cafenea este, să nu mergem acolo”.

Un alt utilizator a sfătuit candidatul să părăsească locul de muncă imediat: „Fugi de acolo, denunță-i la inspecție și nu te mai întoarce niciodată! Ce fel de penalități de 1.000 de euro? Eu lucrez ca barman și îți spun că situația e următoarea: salariul minim legal este de 2.970 dinari pe zi pentru 8 ore de muncă. Nu accepta mai puțin, chiar dacă lucrezi la negru. Bacșișul de câteva sute de dinari este rezonabil doar dacă lucrezi singur într-un bar mic. Dacă nu, cineva te fură”.

Condițiile de muncă în domeniul ospitalității din Serbia au stârnit controverse

Barmanul a oferit și câteva sfaturi utile pentru cei care își doresc un job în domeniul ospitalității: „Înainte de a aplica, mergi și bea o cafea acolo, preferabil aproape de bar. Observă atmosfera, relația dintre colegi și superiori, precum și tipul de clienți. La final, dă bacșiș barmanului și întreabă-l discret câte cafele face pe tură. Dacă numărul depășește 120, nu accepta un salariu sub 4.000 de dinari pe zi. Dacă ceva nu îți place, pleacă”.

Condițiile de muncă în domeniul ospitalității din Serbia au fost de multe ori subiect de discuție, iar această situație evidențiată pe Reddit nu face decât să readucă în atenție problemele cu care se confruntă angajații. Potrivit Blic, unii utilizatori au cerut intervenția autorităților pentru a verifica legalitatea acestor practici.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Anca Dumitra, Geanina din Las Fierbinți, despre relația cu soțul ei: „Suntem diferiți, dar copilul ne-a unit”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra actriță și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi >>>
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra actriță și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi >>>
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Avantaje.ro
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Șapte oameni într-un Range Rover venit din Ucraina au încercat să forțeze trecerea la granița cu România și au lovit un polițist de frontieră
Știri România 20:01
Șapte oameni într-un Range Rover venit din Ucraina au încercat să forțeze trecerea la granița cu România și au lovit un polițist de frontieră
Rezultatele loto din 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Știri România 18:46
Rezultatele loto din 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare extrase duminică
Parteneri
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la Washington
Adevarul.ro
Prețul securității pentru România în era Trump: „Ecuația este schimbată”. De ce Polonia rămâne favorită la Washington
Scandal total în Giulești, după ultimul amical al Rapidului din Antalya. Suporterii au luat-o razna și îi acuză, în termeni duri, pe Șucu și Angelescu
Fanatik.ro
Scandal total în Giulești, după ultimul amical al Rapidului din Antalya. Suporterii au luat-o razna și îi acuză, în termeni duri, pe Șucu și Angelescu
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Parteneri
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Elle.ro
Relația dintre celebrul actor și iubita lui, o actriță de 30 de ani din Republica Moldova, pare mai serioasă ca oricând! Cum au fost surprinși cei doi în Paris. Foti
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Mara Bănică a arătat cât a plătit luna aceasta la gaze și curent electric. Cheltuieli uriașe pentru jurnalistă la început de an
Stiri Mondene 17:17
Mara Bănică a arătat cât a plătit luna aceasta la gaze și curent electric. Cheltuieli uriașe pentru jurnalistă la început de an
Emil Rengle, într-un proces de vindecare, după ce a fost diagnosticat cu o boală autoimună. „Dar ce-ar fi dacă am încetini puțin?”
Stiri Mondene 17:03
Emil Rengle, într-un proces de vindecare, după ce a fost diagnosticat cu o boală autoimună. „Dar ce-ar fi dacă am încetini puțin?”
Parteneri
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
TVMania.ro
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Greșelile pe care le fac turiștii când pleacă pe munte iarna. În cât timp se instalează hipotermia
ObservatorNews.ro
Greșelile pe care le fac turiștii când pleacă pe munte iarna. În cât timp se instalează hipotermia
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
GSP.ro
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
GSP.ro
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan
Parteneri
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Mediafax.ro
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
StirileKanalD.ro
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Politică 09 ian.
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Doliu în fotbalul românesc! Dublul campion a murit la 84 de ani
Fanatik.ro
Doliu în fotbalul românesc! Dublul campion a murit la 84 de ani
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026