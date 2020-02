De Simona David,

Kentaro Iwata, expertul în boli infecțioase care a inspectat nava Diamond Princess a postat, marți, un clip video pe YouTube, în care a descris condițiile ”complet inadecvate” de la bordul navei. Expertul japonez, cu experiență în lupta împotriva Ebola și SARS în Africa și China, a mai spus că medicii de la bordul navei erau ”duri” în privința coronavirusului.

Iwata a mai spus că i-a fost teamă că s-ar putea infecta cu noul coronavirus din cauza condițiilor precare de igienă și a controalelor proaste de la bordul navei.

„Vaporul era complet inadecvat în termeni de control al infecției. Nu exista o delimitare între zona verde, care este o zonă curată, și zona roșie, zona care ar putea fi contaminată cu acest virus”, a spus Kentaro Iwata, citat de Business Insider.

Potrivit expertului japonez, la bordul navei, coronavirusul ar fi putut fi peste tot.

Mai bine de 20 de ani, am avut de-a face cu o grămadă de boli infecțioase. Am fost în Africa pentru Ebola, în China am avut de-a face cu SARS, în 2003. Am mai fost și în alte țări, unde am luptat cu holera. Dar nu mi-a fost niciodată teamă că voi fi infectat cu toate acestea, pentru că știu să mă protejez și cum să-i protejez și pe alții. Și mai știu cum ar trebui controlată o epidemie. La bordul navei Diamond Princess, mi-a fost teamă.

Kentaro Iwata, șeful Departamentului de Boli Infecțioase al Kobe University Hospital și membru al echipei japoneze de Asistență Medicală în caz de Dezastre