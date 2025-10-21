„A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea Salrom a fost demisă. S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa celor care cred că resursele statului român sunt moştenire personală!

Oricâte şmecherii ar încerca cei care s-au obişnuit să creadă că statul e al lor, că pot face ce vor în companiile publice, că pot stoarce bani din ele fără să dea socoteală – nu le mai merge!”, a arătat Radu Miruţă, marţi seară, într-o postare pe Facebook.

De asemenea, Radu Miruță a transmis faptul că s-a schimbat conducerea „care a închis ochii în timp ce o salină se prăbușea”.

„La Salrom, bătaia de joc s-a încheiat. Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbușea, care a făcut achiziții inutile și costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale – a fost schimbată! Am reușit, împreună cu acționarul minoritar, să luăm această decizie prin vot.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Știu că o să mă întrebați: de ce abia acum? Pentru că a fost nevoie de analize, negocieri, de documente solide. Pentru că, spre deosebire de alții, eu nu mă joc cu vorbele, mă asigur că lucrurile chiar se întâmplă”, a adăugat Radu Miruță.

Amintim că Ministrul Economiei, Radu Miruță, a transmis, sâmbătă, pe pagina de Facebook, un mesaj în urma Raportului Corpului de Control al Primului Ministru. Acesta a declarat că „Salrom şi-a bătut joc de banii şi resursele românilor” și că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare, însă au refuzat.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE