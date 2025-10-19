„S-a confirmat încă o dată. Salrom şi-a bătut joc de banii şi resursele românilor. Raportul Corpului de Control al Primului Ministru spune negru pe alb ceea ce am spus și eu de acum câteva săptămâni: Societatea Națională a Sării a gestionat dezastruos resursele statului român.

Şi Ministerul Economiei a analizat revocarea și tragerea la răspundere a administratorilor, dar și reformarea legislației miniere. Corpul de Control al Ministerului Economiei are în lucru un raport din care a prezentat, deja, date parțiale: delăsare, rea-credință și lipsă de responsabilitate, nu doar la Praid, ci și în alte zone.

Am cerut conducerii Salrom să-și dea demisia de onoare. Au refuzat. Am cerut convocarea unei ședințe pentru demitere, conform legii. Au refuzat. I-am acționat în instanță pentru obligația de a convoca ședința AGA pe care ministerul, ca acționar majoritar, a cerut-o. Dar, cât timp justiția e în grevă, trebuie răbdare”, a scris Radu Miruță.

Ministrul Economiei a adăugat faptul că răbdarea are o limită.

„Numai că răbdarea are și ea o limită. Lucrăm deja la o soluție ca bunul-simț să devină, în sfârșit, faptǎ”, a transmis Radu Miruță, pe pagina sa de Facebook.

Libertatea a reușit să găsească un expert care să poată explica drumul spre dezastru de la salina Praid.

„Cât o nucă era gaura din peretele minei, apoi s-a tot mărit până a ajuns cât o roată de căruță, iar conducerea minei a ignorat până ne-am trezit inundați total și distruși definitiv”, a povestit un localnic cum a văzut venind dezastrul ecologic, umanitar și financiar de la salina Praid.



