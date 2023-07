Incidentul a avut loc luni după-amiază, conform clipului postat pe Facebook de Alina Gorghiu. Pe imagini se vede cum mai mulţi tineri din Centrul Educativ Buziaş sunt scoşi în curtea instituţiei, lângă un gard. La un moment dat, un tânăr este luat din grup de doi poliţişti, care îl trântesc la pământ şi îl lovesc violent cu pumnii, picioarele şi bastoanele.

După ce i se aplică corecţia, tânărul este ridicat de poliţişti şi dus lângă colegii săi, după care unul dintre poliţişti se îndreaptă spre un alt tânăr din grup şi îl loveşte peste faţă.

Ministrul justiţiei, Alina Gorghiu, a anunţat că a depus un denunţ penal în acest caz şi a dispus demiterea conducerii Centrului.

„Greu de privit imaginile care par ireale pentru România anului 2023. Deţinuţii din Centrul Educativ Buziaş – minori şi tineri – sunt bătuţi cu bestialitate de poliţişti. Revoltător şi inadmisibil cum înţeleg unii angajaţi din acest centru să îşi exercite atribuţiile. Primele măsuri deja luate: am înaintat denunţul penal; tot azi, am demis de urgenţă conducerea unităţii; am solicitat Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor să dispună interzicerea oricărui contact între cei doi poliţişti care apar în filmare cu custodiaţii; am dispus trimiterea Corpului de control al ministrului la Buziaş”, a transmis Gorghiu, pe Facebook.

Ministrul justiţiei a mai anunţat că va cere să fie organizate de urgenţă cursuri de specializare pentru personal, dar şi şedinţe de consiliere pentru minori.

„Vă asigur de pe acum că nu voi avea niciun fel de înţelegere pentru fapte de o asemenea brutalitate. Oameni cu acest tip de reacţii comportamentale nu au ce căuta în sistem. Fără excepţie! Zero toleranţă. Vorbim totuşi despre o instituţie al cărei rol este reeducarea copiilor şi tinerilor în sensul reintegrării lor sociale, nu distrugerea destinelor cu bâta. Aceşti minori trebuie ghidaţi prin educaţie şi comunicare eficientă spre ieşirea definitivă din sfera infracţională, să îşi formeze competenţe care să îi ajute, la punerea în libertate, să îşi găsească mai uşor un loc de muncă”, a mai spus Gorghiu.

Reacţia Administraţiei Penitenciarelor

Centrul Educativ din Buziaş, destinată resocializării minorilor şi tinerilor care au săvârşit fapte penale şi cărora li s-a aplicat măsura educativă a internării într-un centru de reeducare, se află în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care a transmis că incidentul nu a fost raportat.

„Vă comunicăm că, în data de 27 iulie 2023, conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) a intrat în posesia unor înregistrări video care par să surprindă activităţi care ar putea să fi avut loc în perimetrul unei unităţi subordonate ANP. Din analiza ulterioară a imaginilor, se poate concluziona că acestea ar putea fi datate din 24 iulie 2023, ora 15:58, şi surprind două persoane internate în Centrul Educativ Buziaş, asupra cărora ar fi fost comise acte de agresiune fizică de către doi angajaţi, în prezenţa unui grup extins de persoane internate. Din primele date obţinute, rezultă că incidentul nu a fost raportat Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform procedurilor interne în vigoare”, a transmis, joi, ANP, conform News.ro.

ANP mai transmite că a fost dispusă cu celeritate o misiune de control formată din personal de specialitate pentru verificarea cu exactitate a împrejurărilor producerii evenimentului negativ şi tragerii la răspundere a persoanelor care se fac responsabile.

