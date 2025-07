Însă o fotografie de la întâlnirea cu delegaţia japoneză, făcută publică de Dan Scavino, adjunct al şefului de cabinet de la Casa Albă, arată că detaliile prezentate pe o hârtie cartonată aflată pe biroul lui Trump au fost modificate de mână şi diferă de cele comunicate oficial, relatează CNBC.

Pe hârtia cartonată din fața lui Trump erau menţionate tarife vamale de 10% în general şi 15% pentru sectoarele auto, farmaceutic şi semiconductori. Cu toate acestea, Trump a susţinut în postarea sa de pe Truth Social că Japonia va plăti tarife „reciproce” de 15%, fără alte mențiuni.

