Congresul Extraordinar al PNL în imagini: scut în jurul lui Ilie Bolojan, membri din toată țara au venit să-l susțină

Congresul a fost convocat în urma desemnării lui Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, ca premier de către președintele Nicușor Dan, fără consultarea prealabilă a partidului. Decizia de organizare a congresului a fost luată cu o majoritate de 85% în cadrul Consiliului Național Extraordinar al PNL.

La Congresul Extraordinar al PNL se va decide președintele partidului și echipa sa. Singurul care și-a înregistrat candidatura fiind actualul șef al formațiunii, Ilie Bolojan.

Au fost delimitate două tabere ale partidului, una în jurul actualului președinte PNL, Ilie Bolojan, și alta a prim-vicepreședintelui Adrian Veștea, premierul desemnat.

Echipa de conducere propusă de Ilie Bolojan este formată din:

Prim-vicepreședinte: Dan Motreanu;

Secretar general: Robert Sighiartău;

Vicepreședinți: Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga.

Printre propuneri se numără și Dragoș Pîslaru (fost europarlamentar) și Oana Gheorghiu (activist civic, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață), ambii înscriși în partid cu doar o zi înaintea Congresului.

Pîslaru, actualul ministru interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, a motivat pasul prin necesitatea unei echipe solide pentru asumarea reformelor administrative, în timp ce Oana Gheorghiu, actualul vicepremier interimar, a precizat că a acceptat propunerea pentru a sprijini eficientizarea sectorului public și combaterea risipei.









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