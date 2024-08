„Mă bucur enorm să fiu astăzi, aici, alături de cea mai puternică echipă pe care PSD a construit-o pentru a dezvolta România. PSD este partidul care a reuşit să scoată România din comunism şi să o readucă în sânul familiilor occidentale, în rândul economiilor dezvoltate şi al democraţiilor consolidate. Sunt aici pentru că eu cred că împreună cu Marcel, împreună cu Sorin, împreună cu Mihai împreună cu voi toţi, colegii aflaţi aici în această sală vom obţine în acest an cea mai importantă victorie din ultimii 20 de ani. Suntem cu toţii aici alături de Marcel Ciolacu, viitorul preşedinte al României”, a transmis Daniel Băluţă.

El a mai afirmat că adversarii politici s-au hrănit cu ură şi i-au bombardat pe români cu mesaje negative.

„Ani zile am fost atacaţi, iar adversarii noştri politici s-au hrănit cu ură bombardându-i zilnic pe români cu mesaje negative, care i-au gonit din ţară ori i-au manipulat în folos electoral. Iar noi am răspuns aşa cum un partid responsabil să cuvine să acţioneze în interesul cetăţenilor săi, mai mulţi bani europeni pentru România, mai mulţi kilometri de autostradă, oraşe mai curate, agricultură mai performantă, investiţii masive în economie şi sprijinul pentru antreprenorul român. Prin administraţie eficientă, aşa cum am demonstrat că se poate în sectorul 4, românii pot să se bucure de o viaţă mai bună şi la ei acasă. În doar câţiva ani, cu peste 3,5 miliarde de euro, mobilizând fonduri europene, naţionale şi locale, am arătat cum sectorul 4 se poate transforma din săracul dormitor al Capitalei într-o adevărată capitală”, a declarat primarul sectorului 4.

