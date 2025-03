Articol de Joe Leahy (Beijing).

În ceea ce este cunoscut sub numele de „cele două sesiuni”, organismul consultativ, cunoscut sub numele de Conferința Consultativă Politică a Poporului Chinez (CCPPC), își va începe reuniunea anuală marți, urmată de Congresul Național al Poporului (CNP), parlamentul chinez, miercuri.

În timp ce delegații CNP aprobă legile și politicile formulate de Partidul Comunist, membrii CPPCC, care reunește ceea ce este cunoscut sub numele de Frontul Unit – reprezentanți ai societății în sens larg, dincolo de instituțiile guvernamentale și companii – vor analiza sute de propuneri din partea membrilor, care acoperă toate domeniile, de la economie la probleme sociale și inteligență artificială. O propunere în special a stârnit controverse online în acest an – Chen Songxi, membru al CPPCC, profesor de econometrie la Universitatea Peking, de elită, a propus reducerea vârstei legale de căsătorie în China la 18 ani, de la 22 de ani pentru bărbați și 20 de ani pentru femei, printre alte măsuri de creștere a ratei natalității.

Populația Chinei a scăzut pentru prima dată în ultimele șase decenii în 2022 și a scăzut în fiecare an de atunci. Deși propunerea lui Chen, care a fost raportată în mass-media chineze și a inclus, de asemenea, sugestii de creștere a subvențiilor în numerar și a sprijinului medical pentru familiile cu copii, ar alinia China la multe alte țări, unii comentatori au spus că nu ar fi suficientă pentru a inversa declinul.

Demograful Yi Fuxian a declarat că vârsta minimă legală ridicată a căsătoriei în China a fost introdusă în 1980 împreună cu politica copilului unic, prin care Beijingul a încercat să limiteze creșterea rapidă a populației. El a declarat că, de ani, face presiuni asupra parlamentarilor pentru a reduce această vârstă la „norma internațională”. „Dar chiar și reducerea vârstei legale de căsătorie la 18 ani nu va face nimic pentru a crește rata fertilității, acum că oamenii s-au obișnuit să se căsătorească și să aibă copii mai târziu”, a declarat Yi.

Vârsta medie a primei căsătorii în China în 2020 era de 29,4 ani pentru bărbați și de 28 de ani pentru femei și Yi se așteaptă ca aceasta să urmeze tendințele din Taiwan și Coreea de Sud, unde oamenii se căsătoresc la 30 de ani. Comentatorii online au declarat că un factor mai important a fost presiunea financiară extremă de a oferi copiilor o educație de elită într-o societate hipercompetitivă, care îi descurajează pe tineri să se căsătorească și să aibă copii în primul rând.

„Ceea ce este enervant este că scopul reducerii vârstei de căsătorie și al încurajării tinerilor să se căsătorească devreme este de a avea copii pentru țară”, a declarat un comentator online, care s-a identificat ca Haitao. „Subtextul din spatele acestui lucru este, fără îndoială, că tinerii sunt priviți ca niște mașini de reproducere, ceea ce este o gândire tipică de «instrumentalizare» a oamenilor și de tratare a acestora ca «mijloace» (pentru un scop)”.

Contactat de Financial Times, Chen a spus că comentatorii ar trebui să se concentreze și pe celelalte sugestii ale sale, care includ subvenții pentru familii. În timp ce CPPCC, printre ai cărei membri se numără oameni de afaceri de top, profesioniști, academicieni și alții, va da startul „celor două sesiuni”, economiștii se vor concentra mai mult asupra sesiunii de deschidere a NPC de miercuri, când numărul doi al președintelui Xi Jinping, premierul Li Qiang, va citi „raportul de activitate” al guvernului. Acesta este o trecere în revistă a realizărilor guvernului pe parcursul anului trecut și a obiectivelor sale pentru anul următor. Economiștii se așteaptă ca Li să anunțe un obiectiv de creștere economică de aproximativ 5% pentru acest an, considerat ambițios având în vedere cererea internă scăzută și tarifele mai mari impuse de SUA pentru exporturile în plină expansiune ale Chinei.

