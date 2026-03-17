Un consilier local își schimbă sexul pentru a beneficia mai ușor de ajutoare apicole

Deși în documentele oficiale rămâne identificat sub numele de Manuel Garrido Baños, legal, politicianul este acum recunoscut drept femeie. Manuel Garrido, care ocupă poziția a patra pe lista electorală a Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol în Carrión de los Condes, a explicat pentru publicația ABC motivele din spatele deciziei sale.

„Dacă ai de ales între o opțiune mai bună și alta mai incomodă, alegi întotdeauna ce e mai bun. Ceea ce nu înțeleg este de ce nu o face toată lumea”, a spus el.

Consilierul local, care este și apicultor și deține o fabrică de miere, consideră că schimbarea sexului îi oferă acces la ajutoare financiare destinate exclusiv femeilor în agricultură, în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC). „Deocamdată nu am observat avantaje concrete, dar dezavantaje sigur nu voi avea”, a declarat Garrido, subliniind că decizia sa este pragmatică și nu implică schimbări personale majore. Acesta nu înțelege, totuși, „de ce nu fac mai mulți bărbați acest lucru”.

Procesul schimbării sexului

Legea care permite schimbarea sexului în documentele oficiale a fost adoptată în februarie 2023, sub conducerea Ministrului Egalității din Spania, Irene Montero. Conform legii, orice persoană își poate modifica sexul legal fără a fi necesare rapoarte medicale sau psihologice, fiind suficientă o cerere însoțită de documentele de identitate, certificatul de naștere și dovada domiciliului.

După depunerea cererii, solicitantul trebuie doar să confirme în fața registrului civil dorința de schimbare, având totodată opțiunea de a-și modifica numele oficial. Garrido, însă, a decis să-și păstreze numele original. Politicianul consideră că legea actuală este „lipsită de sens” și vede în gestul său o formă de „rebeliune” față de cadrul legislativ impus chiar de partidul său. „Dacă un loc este mai bun decât altul și costă la fel, de ce să nu-l alegi?”, a reiterat acesta pentru ABC.

Legea se bazează pe principiul dezvoltării libere a personalității, recunoscut ca drept fundamental în Constituția Spaniei, și face referire la o decizie a Tribunalului Constituțional din 2019. „Identitatea, inclusiv numele și sexul, este o componentă esențială a ființei umane”, subliniază textul legislativ.

În martie 2026, Partidul Popular din Spania a inițiat o propunere legislativă pentru modificarea legii schimbării de sex, dorind să elimine posibilitatea autodeterminării de gen în documentele oficiale.

