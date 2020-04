De Iulia Marin,

“Campania de dezinfectare pentru limitarea răspândirii infecției cu virusul COVID-19 și protejarea populației din comunele situate pe traseul Axei 1 Iași-Suceava a continuat astăzi la Horlești, Jijia, Movileni, Potângeni și Gropnița. Constructorul care execute lucrările de modernizare a drumului a venit în ajutorul consiliilor locale punând la dispoziție logistica proprie și a stropit cu soluție dezinfectantă de hipoclorit de sodiu atât drumul, cât și sediile grădinițelor, școlilor, dispensarelor medicale, precum și alte spații cu aglomerare urbană”, se arată în postarea publicată pe contul de Facebook al CJ Iași.

În videoclipul postat pe același cont se poate observa însă cum mașinile care dezinfectează strada stropesc cu hipoclorit de sodiu drumuri de pământ – substanța fiind, bineînțeles, absorbită.

Contactat de Libertatea, șeful Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, neagă că drumurile ar fi de pământ și spune că sunt drumuri acoperite cu balast asupra cărora substanța dezinfectantă ar avea efect.

“Vă înșelați enorm, se stropesc drumuri de piatră, drumuri asfaltate, dar și drumuri în construcție. Pe acel sector e un asfalt… Vă înșelați enorm, v-am spus, vă repet. E drum balastat. Nu se vede că este balastat, dar nu e drum de pământ. E drum balastat. Zona respectivă intră în reabilitare, dar până atunci vor face dezinfecție în toată zona respectivă, în 22 de localități.”, a declarat Popa.

Întrebat dacă este sigur de declarația lui, având în vedere că există un clip video în care se vede cum dezinfectantul este stropit pe un drum de pământ, Popa a răspuns că da și că substanța are efect chiar și acolo.

Cu siguranță, vă garantez, are în jur de 15-20 de centimetri de balast. Azi am fost acolo. Nu numai pe beton se dezinfectează, platforme, școli. Bineînțeles că are efect dezinfectantul.

Maricel Popa, șeful CJ Iași