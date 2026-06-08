Explozii în mai multe orașe iraniene

Televiziunea de stat iraniană a transmis că explozii au fost auzite în orașele Isfahan, Karaj, Tabriz și Teheran, fără a oferi detalii suplimentare.

Un martor din capitala iraniană a declarat că a auzit o explozie puternică în vestul orașului.

În urma bombardamentelor, autoritățile iraniene au decis închiderea spațiului aerian din jurul Aeroportului Internațional Imam Khomeini din Teheran, principalul aeroport al țării.

Garda Revoluționară, forța militară de elită a Iranului, a confirmat atacul israelian, susținând că acesta a fost realizat cu rachete balistice lansate din aer.

Cu toate acestea, nu au fost furnizate informații despre pagubele produse sau țintele exacte lovite.

Armata israeliană a emis o scurtă declarație, fără a oferi și alte detalii suplimentare: „Cu puțin timp în urmă, Forțele Aeriene Israeliene au lovit ținte militare aparținând regimului terorist iranian în vestul și centrul Iranului.”

Alertă în Arabia Saudită

În contextul tensiunilor crescute, Arabia Saudită a activat sirenele de alertă antirachetă în provincia Al Kharj, unde se află baza aeriană „Prințul Sultan”, ce găzduiește trupe americane.

Potrivit presei de stat saudite, alarma a fost declanșată în urma atacurilor israeliene asupra Iranului. Ulterior, autoritățile saudite au declarat că pericolul a trecut, fără a oferi detalii suplimentare.

Escaladarea crizei din Orientul Mijlociu

Tensiunile dintre Israel și Iran au crescut în ultimele zile, pe fondul unui conflict mai amplu din regiune.

Negocierile dintre Iran și Statele Unite pentru menținerea unui armistițiu fragil sunt în impas, în mare parte din cauza confruntărilor dintre Israel și miliția șiită libaneză Hezbollah.

Israelul a ocupat recent teritorii din sudul Libanului pe care nu le mai controlase de peste 25 de ani, amplificând temerile privind extinderea conflictului.

Duminică, Israelul a desfășurat atacuri aeriene în sudul Beirutului, ceea ce a provocat un răspuns militar din partea Iranului.

La scurt timp, Israelul a ripostat cu bombardamentele de luni dimineață asupra Iranului.

Donald Trump: „Nu sunt mulțumit”

Președintele american Donald Trump a declarat într-un interviu pentru Fox News că își dorește ca Iranul să înceteze atacurile cu rachete și să revină la masa negocierilor.

Totodată, el a afirmat că atacurile aeriene israeliene în Liban nu au fost coordonate cu Statele Unite.

„Nu sunt mulțumit de acest lucru”, a subliniat Trump.

Un oficial american de rang înalt, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că președintele Trump i-a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu să nu răspundă imediat atacului iranian. Donald Trump credea că l-a convins pe Netanyahu să aștepte, a adăugat acesta.

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