Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea, situația a fost generată de precipitațiile abundente înregistrate în ultimele ore, care au dus la ruperea unui mal de pământ și la revărsarea apei în zona localității.

„Ca urmare a precipitațiilor abundente înregistrate în ultimele ore, debitul râului Slimnic a crescut semnificativ, provocând ruperea unui mal de pământ și punând în pericol aproximativ 20 de gospodării din localitatea Bogza”, a transmis ISU Vrancea.

Întâi, autoritățile au dispus evacuarea preventivă a 40 de persoane. Ulterior, în urma verificărilor efectuate în teren, s-a constatat că efectele fenomenului sunt mai ample decât se estimase inițial.

Pompierii au intervenit pentru evacuarea a două femei, în vârstă de 60 și 62 de ani, aflate în zona afectată de inundații.

„Echipajele de pompieri au evacuat două persoane de sex feminin, în vârstă de 60 și 62 de ani. Totodată, aproximativ 80 de persoane, dintre care 20 de copii, s-au autoevacuat în siguranță”, a informat ISU Vrancea.

Conform datelor furnizate de autorități, nivelul apei a ajuns la aproximativ 30-40 de centimetri în curțile gospodăriilor afectate și la circa 10 centimetri în unele locuințe.

Nu au fost raportate persoane rănite sau care să necesite îngrijiri medicale.

Pentru gestionarea situației de urgență, ISU Vrancea a mobilizat două autospeciale de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere, două motopompe, un microbuz destinat transportului persoanelor evacuate și două bărci.

Echipajele operative continuă să monitorizeze zona și să intervină pentru limitarea efectelor produse de creșterea nivelului apei, în condițiile în care autoritățile urmăresc permanent evoluția situației din localitatea Bogza.

Meteorologii au emis duminică, 7 iunie, între orele 12:00 și 21:00, o atenționare cod galben de ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină pentru București și 22 de județe.

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