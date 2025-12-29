România a ocupat primul loc în Europa de Sud-Est în ceea ce privește numărul de comenzi plasate prin aplicația Glovo.

În 2025, utilizatorii din peste 60 de orașe au comandat mai des și mai variat, de la mâncare gătită la produse din supermarket, cosmetice, flori și articole pentru animale de companie.

„Gusturile românilor s-au concentrat în jurul bucătăriilor clasice – americană și italiană, însă preparatele orientale și asiatice câștigă teren. Ambele au crescut cu minim 20% în acest an în preferințele consumatorilor români, semn că utilizatorii sunt tot mai deschiși către varietate și gusturi noi”, se arată în comunicatul de presă.

Cele mai multe comenzi de la restaurante au fost plasate din:

București

Constanța

Cluj-Napoca

Brașov

Iași

Printre preferințele culinare ale românilor se numără burgerii și sandvișurile, urmați de pizza, garnituri precum cartofii prăjiți și shaorma. La capitolul deserturi, cele mai comandate au fost clătitele, gogoșile și înghețata.

România s-a situat pe locul 3 la nivel global pentru comenzile de la supermarketuri și magazine nealimentare. Cea mai mare evoluție s-a înregistrat în produse de îngrijire și cosmetice, cu o creștere de 50% față de anul precedent, în timp ce comenzile pentru animale de companie, flori și produse pentru adulți au înregistrat de asemenea creșteri semnificative.

În categoria supermarket, cele mai frecvente produse comandate au fost apă, lactate, pâine, banane și verdeață.

Numărul comenzilor realizate prin serviciul Glovo Prime a crescut cu 24% în 2025, cu cele mai multe comenzi din București, Constanța și Cluj-Napoca.

Un bucureștean a plasat de-a lungul anului peste 2.100 de comenzi.

Fondată în 2015 la Barcelona, Glovo operează în România din 2018 și este prezentă în peste 60 de localități, concurând cu aplicații precum Wolt (fosta Tazz) și Bolt Food.