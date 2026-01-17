Județul Constanța a înregistrat o ușoară creștere a numărului de turiști

Municipiul București rămâne principalul pol turistic al țării, însă, pe parcursul celor 11 luni analizate, a înregistrat o scădere, în timp ce județul Constanța s-a situat pe locul al doilea, cu o ușoară creștere, susținută în special de sezonul estival.

Sezonul de vară din 2025 a avut o evoluție neuniformă, litoralul reușind totuși să obțină rezultate mai bune decât restul pieței.

Numărul total de turiști pe litoral, în intervalul mai–septembrie 2025, a crescut cu aproximativ 4,3% față de 2024, avansul fiind susținut atât de turiștii români, cât și de o creștere a numărului de vizitatori străini.

S-a redus durata sejurului

Cu toate acestea, durata medie a sejurului continuă să se reducă: tot mai mulți turiști optează pentru vacanțe de 5–6 nopți, în detrimentul sejururilor mai lungi, iar concurența destinațiilor externe, percepute adesea ca mai atractive din punct de vedere al prețului, rămâne puternică.

Deși creșterea de pe litoral este evidentă, aceasta nu reușește să compenseze scăderile din restul anului și din celelalte destinații, fiind limitată ca durată și concentrată într-o perioadă scurtă.

În 2024, Constanța a atras 1.754.300 de turiști, iar în perioada ianuarie–noiembrie 2025 numărul acestora a urcat ușor, la 1.791.000.

Gradul de ocupare al unităților de cazare a scăzut la 30,3%

După un an 2024 care părea să confirme revenirea completă a turismului românesc, 2025 a marcat o schimbare clară de direcție. Conform datelor INS, comparativ cu aceeași perioadă din 2024, principalii indicatori au intrat pe un trend negativ.

Gradul de ocupare a scăzut la 30,3%, ceea ce arată că multe unități de cazare au funcționat sub capacitatea lor.

Concluzia este clară: 2025 nu este un an de stagnare, ci unul de contracție ușoară, dar reală, determinată în principal de diminuarea cererii interne.

Creșterea modestă a ponderii turiștilor străini nu este, deocamdată, suficientă pentru a compensa reculul turismului intern.

Românii călătoresc mai rar, stau și cheltuiesc mai puțin

Practic, în 2025 românii călătoresc mai rar, stau mai puțin și cheltuiesc mai atent, iar acest comportament se reflectă direct în statistici.

Turismul intern a înregistrat un declin vizibil, în timp ce turismul de incoming a crescut procentual, cu aproximativ 7%, însă de la un nivel relativ scăzut: turiștii străini reprezintă în continuare doar circa 18% din totalul sosirilor. Escapadele de weekend au fost serios afectate de constrângerile financiare.

După un început de an promițător, consumul de turism intern a scăzut constant, mai ales în afara sezonului de vârf.

În lunile septembrie și octombrie 2025, scăderea sosirilor a depășit 7,5%, semnalând o reducere semnificativă a turismului de relaxare de sfârșit de săptămână.

