„Decizia mea este luată – nu voi mai candida din partea PSD pentru un nou mandat de primar al municipiului Buzău. Am renunțat la toate funcțiile de conducere pe care le-am deținut în partid și am explicat și de ce: s-au luat și din păcate se iau o mulțime de decizii greșite de către PSD, împotriva românilor și implicit a comunității buzoiene! Ce voi face în 2028, la alegeri, voi decide la momentul potrivit”, a scris el pe Facebook.

Și a continuat: „Cert este că nu voi mai cere votul buzoienilor în calitate de membru PSD. Până atunci am un mandat de dus la capăt, multe proiecte de finalizat și o mare responsabilitate față de buzoieni”.

Pe 2 iunie, Constantin Toma și-a anunțat demisia din cele două funcții pe care le ocupa în cadrul Partidului Social Democrat,de președinte al organizației municipale și de prim-vicepreședinte al organizației județene.

În acest context, preşedintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a declarat că Toma nu va fi exclus din partid, chiar dacă a anunţat că nu mai doreşte să candideze din partea social-democraţilor la alegerile locale din 2028.

„El şi-a dat seama că a făcut rău partidului şi şi-a dat demisia din funcţiile de conducere. Este un membru simplu şi eu nu cred că trebuie să dăm afară oameni din partid dacă au alte păreri, chiar dacă nouă nu ne convin”, a afirmat deputatul Romeo Lungu.

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