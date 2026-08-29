Șoferul român a fost răpit de o bandă de traficanți albanezi

Un șofer român în vârstă de 47 de ani a fost eliberat de Poliția Națională a Spaniei la data de 10 august, după ce acesta fusese răpit și agresat timp de peste o săptămână, după ce a pierdut un transport de peste 500 de kilograme de cocaină, relatează El País și Știridiaspora.ro.

Bărbatul ar fi urma să fie dus de răpitorul său într-o zonă izolată din provincia Barcelona, unde, conform autorităților spaniole, urma să fie executat. În timpul operațiunii de salvare, agenții de poliție au reținut unul dintre presupușii răpitori, care era înarmat cu un pistol Tokarev de fabricație rusească și a opus rezistență la momentul arestării, relatează sursa citată mai sus.

Polițiștii spanioli au aflat de cazul românului dintr-un videoclip devenit viral

Totul ar fi pornit pe 1 august, când mai mulți șoferi români au primit un videoclip care putea fi vizionat o singură dată înainte de a se șterge automat. În imagini, un bărbat amenința cu o armă de foc un alt bărbat și striga: „Unde este marfa noastră? Unde sunt drogurile?”.

Ambele persoane păreau a face parte dintr-o rețea care ar fi transportat substanțe interzise din Peninsula Iberică în restul Europei pentru organizații de trafic de droguri.

Potrivit El País, videoclipul a fost un avertisment clar pentru ceilalți membri ai rețelei: dacă drogurile dispărute nu sunt recuperate, viața victimei era în pericol. Unul dintre destinatarii înregistrării ar fi sesizat Poliția din România, care, printr-o anchetă preliminară, ar fi descoperit că videoclipul fusese trimis de pe un număr de telefon spaniol, înregistrat pe numele unui cetățean român stabilit în Spania, mai relatează portalul de știri spaniole citat mai sus.

Cum ar fi ajuns șoferul român să transporte drogurile

Inspectorul-șef Alberto Olivares, din cadrul Unității de Crimă Organizată și Violență (UDEV) a Poliției Naționale din Spania, a explicat pentru presă că victima ar fi fost angajată de un intermediar român, care, la rândul său, ar fi colaborat cu un clan de traficanți albanezi.

Misiunea acestora era să transporte jumătate de tonă de cocaină, ajunsă inițial în Portugalia, către o destinație necunoscută din Europa. Totuși, șoferul român a subcontractat transportul către un al treilea individ, care a susținut ulterior că fusese victima unui jaf și că drogurile i-ar fi fost furate de un alt grup de traficanți. În jargonul poliției, acest tip de furt este cunoscut drept „vuelco”. După incident, șoferul respectiv a dispărut fără urmă, mai precizează presa spaniolă.

Proprietarii cocainei, furioși din cauza pierderii, au început să ceară socoteală intermediarului, care a transferat presiunea asupra primului transportator. Acesta din urmă a fost răpit și agresat, în încercarea de a obține informații despre locația colegului său și a drogurilor dispărute.

Polițiștii spanioli l-au salvat pe român prin „Operațiunea din umbră”

În data de 7 august, autoritățile române au cerut ajutorul Poliției Naționale din Spania, fiind convinse că răpirea a avut loc pe teritoriul spaniol. Investigația, numită „Operațiunea Umbra”, a început cu un singur indiciu: identitatea presupusului răpitor și numărul său de telefon.

Poliția a descoperit rapid că rețeaua folosea o hală industrială din Sabadell, un oraș cu aproximativ 225.000 de locuitori, ca punct de tranzit pentru camioanele încărcate cu droguri. Cu toate acestea, o percheziție la locație nu a dus la găsirea victimei.

„Ne așteptam ca răpitorii să-și schimbe ascunzătorile de teamă să nu fie prinși, iar asta ne-a dat un avantaj”, a declarat inspectorul Olivares. Această presupunere s-a dovedit corectă. În dimineața zilei de 10 august, la doar trei zile de la începerea investigației, agenții au identificat un vehicul suspect în Barcelona, în care se aflau victima și un bărbat.

Mașina se îndrepta spre o zonă muntoasă izolată din apropiere de Caldes de Montbui, o localitate cu 18.600 de locuitori din provincia Barcelona.

Șoferul român a fost eliberat, iar banda de traficanți reținută de polițiști

Poliția a organizat un dispozitiv de urmărire pentru a prinde răpitorul și a elibera victima în condiții de siguranță. Intervenția a avut loc pe un drum aproape pustiu, unde mașina suspectă a fost oprită. Răpitorul a încercat să scape, mai întâi lovind cu vehiculul mașina poliției, apoi încercând să folosească pistolul din borseta sa.

După eliberare, bărbatul răpit le-a mărturisit polițiștilor că răpitorul îi promisese că îl va elibera, dar acesta din urmă ar fi fost presat de clanul albanez să acționeze. Suspectul a fost pus sub acuzare pentru răpire și posesie ilegală de arme, dar a fost eliberat provizoriu. Între timp, soarta celor 500 de kilograme de cocaină rămâne un mister.

Un alt șofer de TIR român a fost prins în timp ce transporta 60 de kilograme de droguri, în Spania. Operațiunea polițiștilor spanioli s-a încheiat cu o capturp de proporții, la granița Spaniei cu Franța.