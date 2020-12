„Astăzi, la invitaţia preşedintelui, am fost prezenţi la prima rundă de consultări la Palatul Cotroceni şi am spus că, după rezultatul oficial al votului din 6 decembrie, sunt mai multe formule pentru a asigura o stabilitate guvernamentală. Din punctul nostru de vedere, cea mai bună şi poate singura formulă despre care putem discuta este o coaliţie guvernamentală şi parlamentară PNL – USR Plus şi UDMR. Asta ar însemna o majoritate solidă, nu constituţională, dar cu sprijinul grupului minorităţilor naţionale, altele decât cea maghiară, am avea o majoritate solidă cu care s-ar putea guverna patru ani”, a declarat liderul UDMR, într-o declarație de presă, imediat după consultări.

Liderul UDMR a mai precizat că formațiunea sa nu a venit cu un nume de premier.

„Cel care a câștigat cele mai multe mandate în interiorul coaliției trebuie să aibă un prim-ministru. Deci trebuie desemnat acest prim-ministru din partea celui care are mai multe mandate, de aceea ar fi de dorit să ajungem la o înțelegere cât mai repede. Nu am pronunțat azi nume de premier. Nu am vrut să creștem zgomotul de fond”, a mai declarat Kelemen Hunor.

