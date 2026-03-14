Piața ciocolatei din România continuă să crească, iar estimările din industrie arată că valoarea totală a pieței depășește 300 de milioane de euro, iar consumul anual ajunge la aproximativ 35.000 de tone de ciocolată.

Conform studiilor realizate recent, creșterea vine într-o perioadă în care comportamentul consumatorilor se schimbă.

Românii cumpără mai selectiv și sunt tot mai atenți la calitatea produselor, orientându-se către sortimente premium, produse locale și experiențe gastronomice mai rafinate.

Românii consumă 2,36 kilograme de ciocolată

Datele din industrie indică o evoluție constantă a consumului în ultimii ani.

Dacă în 2023 consumul mediu era de 2,16 kilograme de ciocolată pe persoană pe an, acesta a urcat la 2,26 kilograme în 2024 și este estimat la 2,36 kilograme în 2025.

În total, creșterea ajunge la aproximativ 9% în doar doi ani.

Chiar și așa, consumul din România rămâne mult sub media europeană, care depășește 7 kilograme de ciocolată pe persoană anual.

Diferența indică un potențial semnificativ de dezvoltare pentru piața locală, pe măsură ce preferințele consumatorilor se rafinează și interesul pentru produse de calitate superioară continuă să crească.

Care sunt tendințele din industria ciocolatei

88% dintre consumatori caută produse care reflectă identitatea culturală sau patrimoniul local

84% apreciază produsele asociate cu momente speciale sau experiențe gastronomice

49% preferă produse cu liste scurte de ingrediente

41% – 47% sunt atrași de combinații de arome inovatoare și experiențe senzoriale

„România începe să fie din ce în ce mai vizibilă pe harta internațională a ciocolatei artizanale. Ciocolatierii români câștigă tot mai multe premii în competiții internaționale, iar piața locală evoluează constant”, spune Adina Istrate, organizator Chocolate Saga.

Festival de ciocolată la Biblioteca Națională din București

Până în seara zilei de duminică, 15 martie, Bucureștiul este kilometrul zero al ciocolatei, cu o ediție specială care reunește trei dintre cele mai iubite momente ale sezonului: Mărțișorul, Ziua Femeii și Paștele.

Pe parcursul zilelor de târg, vizitatorii vor putea participa la o serie de ateliere și demonstrații dedicate universului ciocolatei, concepute atât pentru copii, cât și pentru publicul larg.

Libertatea a vizitat Chocolate Saga, unicul festival de ciocolată din România. Foto: Vlad Chirea

Conform organizatorilor, „cei mici vor avea ocazia să descopere creativitatea prin pictură pe figurine din ciocolată, modelaj de figurine din ciocolată, ateliere cu nisip colorat sau modelaj din pastă de zahăr“.

Programul include și demonstrații zilnice despre procesul de realizare a ciocolatei, precum și sesiuni speciale de decorare a ouălor de Paști din ciocolată.

Ciocolata lui Eminescu nu lipsește de la eveniment

Ediția a IX-a a Chocolate Saga aduce și creații speciale. „Pralina femeii” este o combinație rafinată de grapefruit, ghimbir și ciocolată albă, într-o formă de inimă roz.

Tot în zona inspirațiilor simbolice se află și ciocolata cu flori de tei, un omagiu dedicat lui Mihai Eminescu, dar și praline florale de primăvară, combinații îndrăznețe cu piper sau ardei iute, praline cu infuzii de ceai.

Pralina lui Eminescu la Chocolate Saga, unicul festival de ciocolată din România. Foto: Vlad Chirea

Prețul biletului pentru ediția din acest an este de 25 de lei și poate fi achiziționat de pe platforma Entertix. Copiii sub 10 ani au intrarea gratuită.

„Chocolate Saga rămâne cel mai amplu eveniment din România dedicat exclusiv universului ciocolatei, reunind producători artizanali, branduri premium și concepte inovatoare”, spun organizatorii.

Ciocolată cu bere, vin și șampanie

Ediția din acest an este și mai spectaculoasă, după ce aproximativ 80% dintre participanți au solicitat spații expoziționale mai mari și facilități extinse.

Vizitatorii vor avea parte și de o surpriză, urmând să descopere combinații neașteptate dintre ciocolată și băuturi alcoolice.

Inclusiv praline cu jeleu de bere și ciocolată infuzată cu hamei, ușor amare, combinate cu bere artizanală, și praline cu inducție puternică de vin roșu.

Pralina cu vin fiert costă 6 lei bucata, iar un ou umplut cu caramel se vinde cu 100 de lei.

O prezență inedită în cadrul târgului este un vin spumant realizat din struguri proveniți din podgorii aflate în apropiere de Perpignan (Franța), produs prin metoda tradițională și combinat cu extracte din ciocolată belgiană premium.

Datele din industrie arată că piața de ciocolată artizanală a înregistrat creșteri de aproximativ 10% anual în ultimii cinci ani.

