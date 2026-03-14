Piața ciocolatei din România continuă să crească, iar estimările din industrie arată că valoarea totală a pieței depășește 300 de milioane de euro, iar consumul anual ajunge la aproximativ 35.000 de tone de ciocolată.

Conform studiilor realizate recent, creșterea vine într-o perioadă în care comportamentul consumatorilor se schimbă.

Românii cumpără mai selectiv și sunt tot mai atenți la calitatea produselor, orientându-se către sortimente premium, produse locale și experiențe gastronomice mai rafinate.

Libertatea a vizitat Chocolate Saga, unicul festival de ciocolată din România.

Românii consumă 2,36 kilograme de ciocolată

Datele din industrie indică o evoluție constantă a consumului în ultimii ani.

Dacă în 2023 consumul mediu era de 2,16 kilograme de ciocolată pe persoană pe an, acesta a urcat la 2,26 kilograme în 2024 și este estimat la 2,36 kilograme în 2025.

În total, creșterea ajunge la aproximativ 9% în doar doi ani.

Chiar și așa, consumul din România rămâne mult sub media europeană, care depășește 7 kilograme de ciocolată pe persoană anual.

Diferența indică un potențial semnificativ de dezvoltare pentru piața locală, pe măsură ce preferințele consumatorilor se rafinează și interesul pentru produse de calitate superioară continuă să crească.

Care sunt tendințele din industria ciocolatei

  • 88% dintre consumatori caută produse care reflectă identitatea culturală sau patrimoniul local
  • 84% apreciază produsele asociate cu momente speciale sau experiențe gastronomice
  • 49% preferă produse cu liste scurte de ingrediente
  • 41% – 47% sunt atrași de combinații de arome inovatoare și experiențe senzoriale

„România începe să fie din ce în ce mai vizibilă pe harta internațională a ciocolatei artizanale. Ciocolatierii români câștigă tot mai multe premii în competiții internaționale, iar piața locală evoluează constant”, spune Adina Istrate, organizator Chocolate Saga.

Festival de ciocolată la Biblioteca Națională din București

Până în seara zilei de duminică, 15 martie, Bucureștiul este kilometrul zero al ciocolatei, cu o ediție specială care reunește trei dintre cele mai iubite momente ale sezonului: Mărțișorul, Ziua Femeii și Paștele.

Pe parcursul zilelor de târg, vizitatorii vor putea participa la o serie de ateliere și demonstrații dedicate universului ciocolatei, concepute atât pentru copii, cât și pentru publicul larg.

Conform organizatorilor, „cei mici vor avea ocazia să descopere creativitatea prin pictură pe figurine din ciocolată, modelaj de figurine din ciocolată, ateliere cu nisip colorat sau modelaj din pastă de zahăr“.

Programul include și demonstrații zilnice despre procesul de realizare a ciocolatei, precum și sesiuni speciale de decorare a ouălor de Paști din ciocolată.

Ciocolata lui Eminescu nu lipsește de la eveniment

Ediția a IX-a a Chocolate Saga aduce și creații speciale. „Pralina femeii” este o combinație rafinată de grapefruit, ghimbir și ciocolată albă, într-o formă de inimă roz.

Tot în zona inspirațiilor simbolice se află și ciocolata cu flori de tei, un omagiu dedicat lui Mihai Eminescu, dar și praline florale de primăvară, combinații îndrăznețe cu piper sau ardei iute, praline cu infuzii de ceai.

Prețul biletului pentru ediția din acest an este de 25 de lei și poate fi achiziționat de pe platforma Entertix. Copiii sub 10 ani au intrarea gratuită.

„Chocolate Saga rămâne cel mai amplu eveniment din România dedicat exclusiv universului ciocolatei, reunind producători artizanali, branduri premium și concepte inovatoare”, spun organizatorii.

Ciocolată cu bere, vin și șampanie

Ediția din acest an este și mai spectaculoasă, după ce aproximativ 80% dintre participanți au solicitat spații expoziționale mai mari și facilități extinse.

Vizitatorii vor avea parte și de o surpriză, urmând să descopere combinații neașteptate dintre ciocolată și băuturi alcoolice.

Inclusiv praline cu jeleu de bere și ciocolată infuzată cu hamei, ușor amare, combinate cu bere artizanală, și praline cu inducție puternică de vin roșu.

Pralina cu vin fiert costă 6 lei bucata, iar un ou umplut cu caramel se vinde cu 100 de lei.

O prezență inedită în cadrul târgului este un vin spumant realizat din struguri proveniți din podgorii aflate în apropiere de Perpignan (Franța), produs prin metoda tradițională și combinat cu extracte din ciocolată belgiană premium.

Datele din industrie arată că piața de ciocolată artizanală a înregistrat creșteri de aproximativ 10% anual în ultimii cinci ani.

Un șofer de TIR din Turcia a încercat să intre în România cu 106 pistoale

Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Unica.ro
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
Elle.ro
Bucurie imensă pentru celebra actriță! A născut un băiețel perfect sănătos și a dezvăluit ce nume special a ales pentru micuț: "Bine ai venit pe lume"
gsp
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
GSP.RO
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
Parteneri
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Libertateapentrufemei.ro
“Am divorțat!” Andreea Popescu a dezvăluit, în sfârșit, tot ce s-a petrecut în căsnicia ei cu Rareș Cojoc. Fără cuvinte
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Avantaje.ro
Știrea momentului! Felicitări, ce emoționant! Cum au ținut secret atâta vreme?! Cu pozele astea a făcut Andra cel mai frumos, mai emoționant și mai mare anunț! Bravo, bravo!
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”
Tvmania.ro
Mihaela Rădulescu, imagini rare din casa din Monaco. Mobilier care reproduce forme umane și draperii „rochie”: „Diva e activată doar la ieșirile în oraș, în rest fac singură curățenie!”

Alte știri

Ofițer SRI, „abonat” la două salarii de la stat: Cum a fentat sistemul un spion detașat timp de 33 de luni
Știri România 14:09
Ofițer SRI, „abonat” la două salarii de la stat: Cum a fentat sistemul un spion detașat timp de 33 de luni
Prima piață volantă din acest an, deschisă în Piața Romană. Prețuri mari și cumpărători puțini
Știri România 14:02
Prima piață volantă din acest an, deschisă în Piața Romană. Prețuri mari și cumpărători puțini
Parteneri
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Adevarul.ro
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Mirel Rădoi, avertizat înainte de FCSB – Metaloglobus: „Să nu vă cheme la Comisii!”
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, avertizat înainte de FCSB – Metaloglobus: „Să nu vă cheme la Comisii!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Elle.ro
Georgina Rodriguez și Gwyneth Paltrow, apariții spectaculoase la prezentarea colecției Valentino pentru toamnă-iarnă 2026. Cum arată ținutele cu care au atras toate privirile și ce alte vedete au fost prezente. Galerie foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Ce se întâmplă cu cele 12 pisici ale Elenei Cârstea, cât timp aceasta se află în România. Artista a făcut primele declarații
Stiri Mondene 14:49
Ce se întâmplă cu cele 12 pisici ale Elenei Cârstea, cât timp aceasta se află în România. Artista a făcut primele declarații
Câte apartamente au Andreea Bănică și soțul ei la malul mării. Cei doi dețin un imperiu. „L-am clădit din groapă, cum s-ar spune”
Stiri Mondene 13:42
Câte apartamente au Andreea Bănică și soțul ei la malul mării. Cei doi dețin un imperiu. „L-am clădit din groapă, cum s-ar spune”
Parteneri
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
TVMania.ro
„Mănânc cartofi prăjiți zilnic!” Secretul siluetei Iuliei Pârlea la 40 de ani. Vedeta Pro TV a rupt tăcerea: „Dacă îmi spui că nu am voie, aș mânca și...”
Singurul loc din lume unde se produce "aurul alb", folosit în medicamente sau în băuturi
ObservatorNews.ro
Singurul loc din lume unde se produce "aurul alb", folosit în medicamente sau în băuturi
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Libertateapentrufemei.ro
Lucia Bubulac, fosta soție a lui Cătălin Crișan, declarații surpriză la 17 ani de la divorț: ”De asta m-am dus"
Parteneri
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
GSP.ro
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
Cine e băiatul lui Mirel Rădoi, angajat de FCSB la 20 de ani: „Nu te întreabă unde e priza”
GSP.ro
Cine e băiatul lui Mirel Rădoi, angajat de FCSB la 20 de ani: „Nu te întreabă unde e priza”
Parteneri
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Mediafax.ro
The Guardian: Piesa României la Eurovision „glorifică asfixierea sexuală”
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Politic

Daniel Băluţă spune că Guvernul Bolojan va „pulveriza autorităţile locale” și că Apărătorii Patriei e ultimul pasaj care va fi făcut
Politică 13:07
Daniel Băluţă spune că Guvernul Bolojan va „pulveriza autorităţile locale” și că Apărătorii Patriei e ultimul pasaj care va fi făcut
Primarul din Galați explodează la adresa lui Ilie Bolojan: „Vedea-v-aș primar!”. Orașul riscă să piardă 20 de milioane de lei
Politică 10:06
Primarul din Galați explodează la adresa lui Ilie Bolojan: „Vedea-v-aș primar!”. Orașul riscă să piardă 20 de milioane de lei
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Transferul care i-a adus o adevărată avere lui Dinamo: 3.000.000 de euro
Fanatik.ro
Transferul care i-a adus o adevărată avere lui Dinamo: 3.000.000 de euro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare