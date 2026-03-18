OPTIblu, parte a Optical Investment Group, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul opticii medicale din România, a fost desemnat câștigător al distincției Best Buy Award acordată de ICERTIAS pentru categoria „ochelari de vedere” la capitolul cel mai bun raport calitate–preț. În plus, OPTIblu a obținut și distincția Customers Friend, pentru excelență în servicii, o exclusivitate în România pe categoria sa.

Ceea ce este cel mai important pentru noi, însă, este că aceste premii arată cum ne văd consumatorii noștri: un loc în care găsesc echilibrul potrivit între consultații și recomandări corecte, produse de calitate și prețuri accesibile, dar și servicii care fac experiența mai simplă, mai clară și mai predictibilă. Iar decizia de achiziție nu mai este doar estetică, ci profund funcțională și legată de sănătate.

Ce înseamnă aceste premii?

ICERTIAS este o organizație internațională care evaluează branduri pe baza unor cercetări independente de piață, iar de aici vine și importanța distincțiilor sale. Best Buy Award se bazează pe studii realizate la nivel național, care măsoară opinia consumatorilor despre raportul optim calitate–preț într-o categorie. Customers Friend urmărește, în același registru, percepția consumatorilor asupra calității serviciilor și a experienței oferite.

Tocmai de aceea, nu vorbim despre simple recunoașteri comerciale, ci despre indicatori de încredere construiți direct din alegerea clienților. Iar faptul că OPTIblu are exclusivitate în România pe categoria sa pentru Customers Friend adaugă o importanță suplimentară acestui rezultat.

Pentru OPTIblu, aceste distincții validează un model construit pe două direcții complementare: acces la branduri și tehnologii premium, dar și menținerea unor prețuri competitive prin optimizarea proceselor și eficiență operațională. În același timp, confirmă o prioritate pe care o tratăm constant ca standard, nu ca excepție: calitatea serviciilor, de la prima interacțiune până la soluția finală.

Calitate medicală, nu doar produs modern

Categoria „ochelari de vedere” presupune mai mult decât un design modern sau branduri celebre. Vorbim despre consultație optometrică, recomandare personalizată, adaptarea lentilelor la nevoile specifice ale fiecărui pacient, dar și servicii post-vânzare. Din această perspectivă, raportul calitate–preț devine o sumă de experiențe integrate, nu doar o etichetă de preț.

Investim constant ca standardul să rămână același peste tot, de la consultație până la produsul final. În același timp, punem accent pe felul în care arată interacțiunea din magazin: informații clare, recomandări potrivite și un proces simplu, fără pași inutili.

Astfel, putem răspunde nevoilor diferite ale oamenilor, fie că vor o soluție accesibilă pentru corecții uzuale, fie că au nevoie de lentile mai avansate, adaptate unor cerințe specifice.

O piață matură, criterii mai exigente

Astăzi, consumatorii din România sunt mai informați și mai atenți la detalii decât în urmă cu un deceniu. Alegerea unei perechi de ochelari implică analiză comparativă, interes pentru tehnologia lentilelor, garanții și servicii suplimentare. În acest context, cele două distincții obținute de OPTIblu reflectă atât competitivitatea raportului calitate–preț, cât și încrederea construită în timp printr-o experiență consecventă.

Distincțiile ICERTIAS arată că investiția în infrastructură medicală, în formarea echipelor și în eficiență operațională poate genera un model echilibrat, în care performanța de business se aliniază cu interesul consumatorilor noștri și cu nevoia lor de servicii excelente, ușor de accesat și de înțeles.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group (OIG) este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 600 de angajați cu 98 de magazine sub brandurile OPTIblu, Optiplaza și O51 – o rețea extinsă dedicată vederii sănătoase, stilului personal și inovației în îngrijirea ochilor.

Din 2025, este parte din grupul EssilorLuxottica, liderul global în domeniul opticii și al ochelarilor premium.

Foto: OPTIblu

