Și-a transferat bani de 85 de ori, în total peste 450.000 de lei

Potrivit DNA, între 7 martie 2023 și 16 aprilie 2025, contabila a transferat de 85 de ori bani din conturile școlii în conturile proprii. În total, suma se ridică la 456.002 lei, adică aproximativ 91.200 de euro.

Acești bani proveneau din trei contracte de finanțare europeană, derulate prin programul Erasmus+, la care colegiul era partener. Două dintre proiecte au fost finanțate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației, iar unul avea ca partener o instituție din Croația.

Valoarea totală a banilor primiți de colegiu pentru cele trei proiecte a fost de aproximativ 164.000 de euro pentru sprijinirea dezvoltării profesionale și personale a elevilor și profesorilor din domeniul educației și sportului.

DNA precizează că, pe durata derulării proiectelor, contabila a transferat sume cuprinse între 1.100 și 9.100 de lei în propriile conturi, fără nicio aprobare legală.

Banii erau pentru educație, nu pentru buzunarul contabilei

Procurorii DNA Timișoara au pus-o sub control judiciar pe C.V. începând cu data de 21 mai. Timp de 60 de zile, ea nu are voie să părăsească țara fără acordul anchetatorilor, nu mai poate lucra contabilă la colegiul unde a comis fapta și nu are voie să ia legătura cu anumite persoane implicate în dosar.

În aceeași zi, anchetatorii au făcut două percheziții, una la sediul unei instituții publice (cel mai probabil colegiul) și una la domiciliul femeii. În acțiune au fost implicați și polițiștii din cadrul IPJ Caraș-Severin.

Dacă va încălca obligațiile controlului judiciar, femeia riscă să fie plasată în arest la domiciliu sau chiar în arest preventiv.

