Nereguli grave descoperite la Batalionul 52 Geniu Tisa din Satu Mare

Printre acestea se numără ocuparea ilegală a unor posturi, falsificarea rezultatelor la selecția candidaților și inventarea de activități fictive pentru obținerea de bani și creșterea pensiilor. Documentele au fost transmise către Direcția Națională Anticorupție (DNA), iar comandantul unității și-a pierdut mandatul, a declarat Miruță joi, într-o conferință de presă.

Conform ministrului, au fost identificate cazuri în care posturi de soldați și soldați gradați profesioniști erau ocupate ilegal.

„S-a găsit situația modificării rezultatelor de selecție a unor candidați, astfel încât să fie declarați admiși cei care fuseseră declarați respinși. În conformitate cu declarațiile unora dintre cei implicați, schema asta s-a întâmplat inclusiv prin sume de bani date celor care organizau aceste selecții”, a precizat Miruță.

De asemenea, în unitate au fost inventate activități inexistente pentru a se încasa sume de bani, ceea ce a dus la majorarea pensiilor unor militari cu până la 2.000 de lei lunar. «Sume de bani au fost încasate pe activități care nu au fost desfășurate, iar aceste sume au contribuit la creșterea pensiilor pentru cei care își autoinventaseră astfel de activități», a adăugat ministrul.

Camioane militare folosite în scop personal

Pe lângă aceste abateri, controlul a scos la iveală utilizarea camioanelor militare în scopuri personale.

„S-a găsit o rețea de magazine ilegală care nu îndeplinea absolut nicio condiție, nici măcar cele sanitare, și care nu declara absolut nicio sumă de bani. Au fost identificate situații în care militarii din această unitate erau folosiți de superiori pentru activități în proprietăți și curți personale”, a mai spus Radu Miruță.

Mai mult, s-au descoperit tăieri masive și ilegale de lemn, transportate în gospodăriile superiorilor cu ajutorul camioanelor militare. În plus, au fost raportate misiuni fictive pentru transportul personalului din conducere, cheltuindu-se sume importante pe combustibili și alte costuri de deplasare fără justificare.

Măsuri luate împotriva corupției din cadrul Batalionului 52 Geniu Tisa din Satu Mare

„Documentele au fost ridicate și înaintate structurilor abilitate, un calup destul de mare de oameni au fost trimiși către Direcția Națională Anticorupție. S-a dispus întreruperea mandatului domnului comandant și organizarea unui nou concurs”, a afirmat ministrul.

De asemenea, concursurile desfășurate ilegal vor fi verificate și anulate, iar magazinele ilegale din interiorul garnizoanei au fost desființate. Totodată, autoritățile au inițiat măsuri pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

Radu Miruță și-a exprimat speranța că astfel de cazuri sunt izolate.

„Armata are o capacitate de a elimina astfel de cazuri care se întâmplă, sper, pe la un câte un colț, însă corupția nu are prea mulți părinți și corupția are zero toleranță din punctul meu de vedere”, a subliniat ministrul Apărării.

