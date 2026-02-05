Unul dintre pasageri, un bărbat grec de 26 de ani, fără reședință stabilă, a refuzat să prezinte biletul, ceea ce a declanșat un conflict verbal. Martorii au relatat că pasagerul a devenit agresiv și l-a lovit pe controlor în cap, provocându-i răni grave. Serkan C. a murit miercuri, la spital, în urma leziunilor. Acesta a lăsat în urmă o soție și un copil, relatează AFP.

„Este o zi neagră pentru toți angajaţii feroviari din Germania”, a declarat Evelyn Palla, membră a consiliului de conducere a companiei de transport feroviar Deutsche Bahn, care a condamnat ferm violențele asupra angajaților.

Agresorul a fost arestat preventiv, iar tragedia a determinat sindicatul feroviar EVG să solicite prezența permanentă a personalului de securitate în trenuri.

Miercuri după-amiază, în Gara Centrală din Berlin, a avut loc un moment de reculegere în memoria controlorului decedat. La ceremonie au fost prezenți ministrul Transporturilor, Patrick Schnieder, și Martin Seiler, directorul de resurse umane al Deutsche Bahn, alături de colegi ai victimei.

„Este cumplit ca un angajat care își făcea meseria să-și piardă viața din cauza unei violențe brutale și fără sens”, a declarat ministrul Schnieder.

În Austria, trei români circulau fără bilet cu un tren, iar atunci când au fost prinși, unul dintre ei a scos briceagul.



